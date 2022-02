Jorge Dávila, el exdirector de campaña primarista a la gobernación de de Wanda Vázquez Garced, no refutó inmediatamente ninguno de los hallazgos publicados en el informe final de la auditoría que realizara la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y que fueron dados a conocer este viernes.

Por disposición de ley, los multados, como es el caso de Vázquez Garced, tienen derecho a pedir una reconsideración a la OCE dentro del término de 30 días que comienzan a contar a partir de la notificación del informe de auditoría.

“Nos reafirmamos que fue una campaña de pueblo, humilde y de escasos recursos cuando la comparamos con otras campaña. Pero por otro lado se evidencia un proceso de transparencia donde el 97% de sus donantes estuvieron identificados”, indicó Dávila en declaraciones escritas.

“Siempre estos procesos tienen espacio para mejorar en el manejo y controles cuando se reciben unos hallazgos de relativa facilidad para corregir. Por tal razón, el tesorero Carlos Guzmán, en unión al Comité de Finanzas, de manera responsable mantendrá comunicación con la OCE para cumplir con lo recomendado y enmendar aquello que sea necesario”, agregó.

Según publicó El Nuevo Día hoy, la OCE halló que el comité de Vázquez Garced, en dos ocasiones, recibió donaciones en exceso del límite permitido por ley por un total de $2,600.38 y recibió, cinco veces, donaciones con dinero perteneciente a otra persona por un total de $9,700.00.

El comité también incurrió en tres ocasiones en no informar ingresos por la cantidad de $5,900. Igualmente, dice la auditoría, en 21 ocasiones no se informaron los nombres de los donantes por una cantidad total $40,850.

Además se señala que el comité “solicitó a la agencia de publicidad Spider Properties LLC que contrataran pautas en los medios de difusión que totalizaron $167,754.83, de los cuales $84,558.83 no se pagaron previo a que los anuncios fueran emitidos como establece la Ley 222-2011. Por ello, la OCE le impuso una multa de $253,676.49, pero como el comité aceptó el hallazgo se le redujo a un 10%, según lo permitido por el estatuto en su Artículo 10.001.

El comité deberá pagar $25,367.64, informa la OCE.

En el caso de Carmen Yulín Cruz Soto, quien aspiró sin éxito en la primaria del Partido Popular Democrático a la gobernación, insistió en declaraciones escritas en que no se le señalaron “malos manenos”

“En el caso de mi campaña, aunque el señalamiento se hace en el renglón de ingresos y gastos, de lo que se está hablando es de alegaciones de ingresos no reportados. Es preciso aclarar que todos los gastos fueron informados. Desde la semana pasada, informamos a la Oficina del Contralor Electoral que vamos a someter evidencia que debe armonizar la situación al proveer datos adicionales”, sostuvo.

Cruz Soto indicó que se recibieron donativos a su campaña por el sistema Paypal por $50,258.72 y que de esos donantes, se pudo identificar toda la información requerida para aceptar donativos por la cantidad de unos $19,031.41.

“Esos se informaron y se utilizaron. Los restantes $31,227.31 a pesar de todos nuestros esfuerzos, no se pudo identificar la totalidad de la información requerida, por lo tanto, nunca se usaron y se mantuvieron en “la nube de PayPal”, indicó.

Cruz Soto dijo que ha informado a la OCE que están siguiendo los procesos para que PayPal les permita transferir el dinero de “la nube” y así hacer la transferencia correspondiente a la Comisión Estatal de Elecciones.

La exalcaldesa de San Juan también aludió en su escrito a una cantidad poco más de $5,000, la gran mayoría en donativos de ATH, “donde a pesar de no haber toda la información para identificar el contribuyente, por error inadvertido se utilizaron. Pero estamos hablando de esta cantidad mínima de unos $5,000″.

Cruz Soto insistió en que ambas instancias, los depósitos por ATH y los de PayPal fueron reportadas en el informe a la Oficina del Contralor Electoral.

“Por lo tanto, tampoco se trata de un asunto donde la información no se hubiese referido a la OCE. En ambos casos se cumple con el requerimiento de informar”, dijo.

“Repito, lo importante es que el informe no hace señalamientos de malos manejos de dinero en mi campaña: dinero que no se pudo identificar en conformidad con la Ley no se utilizo con excepción de la cantidad mínima de un poco más de $5,000 para la cual solicitaremos un plan de pago. Entendemos que una vez sometida la evidencia adicional estamos hablando de un plan de pago de poco mas de $5,000 y una multa total de $810.00 y la devolución de dinero no utilizado de $31,227.31 de la plataforma PayPal. En resumen, de lo que estamos es de unos poco mas de $5,000 para lo que se pedirá un plan de pago y una multa de $810.00″.

Por su parte, el excandidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, se limitó a indicar en declaraciones escritas que su equipo está analizando los requerimientos de la OCE.

“Tenemos 30 días, y al final se demostrará la transparencia y la propiedad de las transacciones”, sostuvo.

Por un lado, la OCE aplicó multas ascendentes a $10,450 al tesorero de Proyecto Dignidad, Rafael Pérez Rodríguez por, entre otras cosas,no entregar documentos y evidencia solicitada, y por no enmendar los informes como se le solicitó.

Proyecto Dignidad recibió nueve hallazgos de la OCE, incluyendo una multa administrativa. El total de multas, penalidades y dinero a devolver ascendió a $62,064.03.

“Se determinó que el auditado dejó de informar ingresos a la oficina en 24 ocasiones, por la suma de $29,376.31″, narra el informe de auditoría.

Tampoco la OCE halló registradas en los informes 91 donaciones por la cantidad de $4,783.12.

Un hallazgo similar señaló la OCE en el comité de Vázquez Muñiz y se encontraron donativos anónimos fuera de actos políticos colectivos sin identificar y deficiencias en controles internos.

“El comité recibió $4,484.28 en donativos anónimos no relacionados a ningún acto político colectivo. En septiembre 2020 el comité registró dos donaciones como ‘Otros ingresos’. Estas donaciones son consideradas como donativos no identificados conforme a la ley”, concluyó la OCE que además hace constar que Vázquez nunca entregó documentos que le solicitaron para la auditoría.

En el caso del exsenador Eduardo Bhatia, dijo estar sorprendido por las conclusiones y señalamientos de la OCE.

“Vamos a utilizar todos los mecanismos en ley para volver a aclarar todos los señalamientos y seguir siendo transparentes. Fuimos la campaña con menor recaudación de dinero en efectivo por lo que todas las transacciones de la campaña Bhatia 2020 tienen un tracto bancario claro y fácil de descifrar”, indicó en declaraciones escritas.

Según dijo Bhatia, los señalamientos fueron contestados a tiempo y por alguna razón, que él dice desconocer, no se incluyeron en el Informe.

“Sin embargo, decidimos iniciar un análisis interno y hemos detectado ya innumerables errores. Por ejemplo, el Informe del OCE señala como una falta cuatro “fundraisers” sin que se reportaran gastos en los mismos. Se les explicó en varias ocasiones que por el COVID-19 fueron “fundraisers virtuales” donde no hubo gastos. Sin embargo, la OCE insiste que le atribuyamos un costo monetario que no se tuvo. Si no hubo gasto en dicho evento, pues no hubo gastos”, dijo Bhatia.

En cuanto a donativos en exceso, Bhatia señaló que hubo ocasiones en que se reportaron cheques recibidos que eventualmente fueron depositados, pero devueltos por el banco semanas después por insuficiencia en los fondos del donante. Cuando el donante corrigió su donativo se informó nuevamente el donativo, pero la corrección constituye un solo donativo.

“Se lo explicamos así al auditor”, dijo. “El Contralor Electoral tiene una función importante en el proceso de transparentar las contribuciones políticas. Hemos cumplido con la ley y tenemos toda la evidencia para explicar los señalamientos”.