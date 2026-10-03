“A nadie le gusta cambiar el reloj”: Donald Trump impulsa el horario de verano permanente

El presidente Donald Trump presionó el sábado al senador Tom Cotton de Arkansas para que apoye un proyecto que haría permanente el horario de verano, e instó a los estadounidenses a llamar a lo que parecía ser el número de teléfono celular personal de Cotton.

La Ley de Protección de Luz Solar (“Sunshine Protection Act”) fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio, pero enfrenta obstáculos en el Senado, donde algunos republicanos se oponen firmemente. Sus defensores, incluida la Casa Blanca, sostienen que el cambio proporcionaría más luz diurna durante los momentos en que los estadounidenses están más activos. Sus detractores afirman que un horario de verano permanente provocaría mañanas de invierno más oscuras y potencialmente más peligrosas, cuando los niños estarán esperando los autobuses escolares y los padres conducirán al trabajo en la oscuridad.

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El horario de verano es el periodo entre la primavera y el otoño en el que los relojes en la mayor parte de Estados Unidos se adelantan una hora. No todos los estados lo observan e incluso bajo el proyecto, los estados pueden abstenerse si sus legislaturas actúan para hacerlo antes de que la ley entre en vigor.

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“Por alguna razón, Tom está frenando el proyecto y, en el Senado, es muy fácil hacerlo, ¡solo se necesita uno!”, escribió Trump en redes sociales, al señalar que aprobar el proyecto daría a los golfistas profesionales más tiempo en la cancha. “Así que, todos en Arkansas, un estado que amo y que gané tres veces, la última por 34 puntos, díganle a Tom que, ¡LO HAGA! Será apreciado por todos”.

Trump incluyó un número telefónico con un código de área de Arkansas. The Associated Press llamó al número, pero nadie respondió y el buzón de voz estaba lleno.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reiteró su oposición al horario de verano permanente en una publicación propia en redes sociales. Lo hizo el sábado por la tarde, aunque no es el único republicano que se opone.

“A nadie le gusta cambiar el reloj, a mí tampoco, pero el Congreso ha promulgado varias veces antes el horario de verano permanente y lo ha derogado cada vez una vez que los estadounidenses experimentaron amaneceres absurdamente tardíos en invierno”, escribió. “Los habitantes de Arkansas no quieren que sus hijos vayan a la escuela en plena oscuridad, y yo siempre pondré a Arkansas primero”.

Pero Trump, quien pasaba el día en su club de golf del norte de Virginia antes de viajar a Ohio más tarde el sábado, respondió de inmediato.

“Si Tom Cotton estuviera poniendo a Arkansas primero, les daría una hora extra de luz diurna y, lo que es más importante, no tendrían que andar por todas sus casas, granjas, lugares de trabajo y en todas partes, dos veces al año, teniendo que cambiar sus relojes, y a menudo olvidándose de hacerlo”, dijo Trump, y añadiendo que “eso es realmente poner a Arkansas PRIMERO”.

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No es la primera vez que Trump divulga información personal sobre un senador. Mientras competía por la nominación presidencial republicana de 2016, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, describió a Trump como “no apto para el cargo” después de que Trump denigrara el servicio militar del senador John McCain, de Arizona. Trump entonces difundió el número de celular personal de Graham. Eso provocó un video viral en el que el senador destruía una serie de teléfonos plegables. Graham más tarde se convirtió en un aliado cercano de Trump.

Una encuesta de 2025 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que, si se les obligara a elegir, la mayoría de los estadounidenses preferiría mantener esa hora extra de luz diurna por la tarde. Solo el 12% de los adultos en Estados Unidos favorece el sistema actual del horario de verano, que exige que las personas en la mayor parte de los estados cambien los relojes dos veces al año, mientras que el 47% se opone y el 40% se mantiene neutral.

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