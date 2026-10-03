Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
3 de octubre de 2026
92°Lluvias dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cuándo llegarían los $5,000 prometidos por Donald Trump? Esto dijo el presidente

Además, el líder republicano anunció un subsidio de $100 para jubilados

3 de octubre de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Yuki Iwamura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este sábado en su promesa de entregar “cheques” de $5,000 a todo estadounidense adulto si los republicanos ganan en las elecciones legislativas de noviembre, al tiempo que anunció un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados provenientes de un fondo para el seguro de salud del Medicare.

RELACIONADAS

En varios vídeos centrados en las elecciones publicados en la red social de Truth, Trump anunció estos pagos y pidió a los votantes a acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre dando por hecho que él está en papeleta, aunque estos comicios decidirán el control de las mayorías en el Congreso.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto $5,000 dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords”, aseguró el mandatario.

“Si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929”, aseguró Trump, que reiteró que con los republicanos pondrá “5.000 dólares en el bolsillo” de los estadounidenses, algo que ha dado en llamar el “Dividendo Trump”.

Trump reconoció que el coste de pago rondará el billón de dólares, como estima los expertos, algo que aumentaría el déficit de Estados Unidos, pero que para el presidente se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en “21 billones de dólares”.

No obstante, ni las propias cifras de la Casa Blanca ni de anuncios del sector privado o gobiernos extranjeros prueban esa cifra de inversión, que representaría dos tercios de todo el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos.

Otra medida anunciada este sábado, fue la entrega de un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados estadounidenses para el pago de la cobertura del programa público “Medicare Part B”, que incluye las visitas al médico y análisis y que cuesta 202 dólares mensuales.

Los fondos provendrán de 2.000 millones del llamado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para proteger la coberturas del plan sanitario para jubilados y personas con discapacidad.

Estos anuncios se dan a un mes de que se celebren los comicios legislativos de noviembre para los que las encuestas pronostican una gran derrota republicana y la posibilidad de perder el control de las dos cámaras del Congreso.

Trump ha dicho que si pierden las legislativas, los demócratas tratarán de aprobar un juicio político contra él para sacarlo del poder, mientras que asesores del presidente consideran que él y su entorno serán sometidos a investigaciones por posible corrupción.

El mandatario pidió hoy ir a votar el 3 de noviembre para “derrotar el programa de la izquierda radical” y solicitó que los votantes depositen sus papeletas como si su nombre fuera el que estaba en ella.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCasa Blancacheques
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: