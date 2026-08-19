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Centro de estudios cercano a Trump recomienda presencia militar permanente en torno a Cuba

El análisis insta a reactivar mecanismos para que no se limite a despliegues puntuales

19 de agosto de 2026 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de incrementar la actual presión económica sobre la isla, el reporte cree que también se debería intentar incrementar las designaciones de organización terrorista extranjera . (Samuel Corum / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un informe publicado este miércoles por un centro de ideas muy ligado al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, recomienda restablecer la presencia militar permanente de Washington en el Caribe para mantener bajo control a Cuba, a la que considera una amenaza para la seguridad nacional.

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El análisis, firmado por la directora de la Iniciativa para las Américas del Instituto de Política America First, Melissa Ford Maldonado, insta a reactivar mecanismos para que esa huella militar no se limite a despliegues puntuales, como en la actualidad, y esté más en línea con la misión del Comando de Defensa del Caribe, fundado en los años cuarenta y precedente del actual Comando Sur estadounidense.

Sin embargo, la autora no cree que el Pentágono “deba construir grandes bases permanentes en Cuba o en cualquier otro lugar del Caribe” para lograr esa meta.

Más bien, “podría simplemente ampliar los acuerdos de acceso, los derechos de sobrevuelo y las ubicaciones de seguridad cooperativa con socios de confianza a medida que sigan surgiendo en la región Gobiernos afines que busquen estrechar sus lazos de seguridad con Estados Unidos”, escribe.

Además de incrementar la actual presión económica sobre la isla, el reporte cree que también se debería intentar incrementar las designaciones de organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés)para distintos aparatos integrados en el estado cubano, como el propio Partido Comunista de Cuba (PCC) o GAESA, el conglomerado empresarial que controla parte importante de la economía de la isla.

Ford Maldonado insta a la Casa Blanca además a ayudar a destruir “el monopolio informativo del régimen cubano y a modernizar la ofensiva informativa de Estados Unidos”, y recuerda el rol que jugaron las emisoras Radio Martí y Televisión Martí, cerradas por orden del propio Trump en 2025 en el marco de su campaña para reducir el gasto federal.

La experta subraya el valor de ambos medios, pero considera que en lugar de restaurar el antiguo modelo, el Gobierno estadounidense “debería preservar los aspectos de estos programas que fueron efectivos y al mismo tiempo reemplazar los obsoletos con una iniciativa de información más ágil y digital”, con énfasis en la “tecnología anticensura y otras herramientas” que a la autoridad cubana “le resultan más difíciles de bloquear”.

El informe aboga asimismo por cortar los lazos de La Habana con países considerados adversarios de Estados Unidos como Rusia o China, reforzar la contrainteligencia de Washington en todo lo relacionado con Cuba, sacar al PCC del poder y reclamar elecciones y reformas democráticas y, a partir de ahí, exigir “rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

El Instituto de Política America First fue fundado en Washington en 2021, al término del primer mandato de Trump, por Brook Rollins, actual secretaria de Agricultura estadounidense, y fue presidido en su momento por Linda McMahon, secretaria de Educación.

Otras figuras de la actual Administración como el director de la CIA, John Ratcliffe, el del FBI, Kash Patel, o el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Kevin Hasset, han estado ligados a la institución en el pasado.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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