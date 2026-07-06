Nuevos trabajos en represa Carraízo dejarán a más de 180,000 clientes de AAA sin servicio de agua

Sobre 180,000 abonados en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina y Loíza verán su servicio de agua potable interrumpido por 12 horas el martes mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras operacionales en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, informó que los trabajos se harían en coordinación con una interrupción en el servicio de energía eléctrica, previamente programada por la empresa LUMA Energy.

Los trabajos de la AAA iniciarán a las 6:00 de la mañana.

“Sabemos que estas labores representan inconvenientes temporales, pero son esenciales para garantizar un mejor servicio en el futuro”, expresó González Delgado en un comunicado de prensa.

1 / 17 | Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable. En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 17 Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Según la AAA, en la represa Carraízo se reemplazará equipos y en la planta de filtros Sergio Cuevas se hará mantenimiento, desinfección de la instalación y mejoras a los sistemas mecánicos.

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Además, trabajarán con el reemplazo de tubos en la avenida Barbosa en Santurce, en el sector Carmona en Trujillo Alto, y en la avenida Borinquen en San Juan.

De acuerdo a la AAA, cuando culminen los trabajos y se restablezca el servicio eléctrico, la recuperación del sistema se llevará a cabo de manera paulatina comenzando por los sectores bajos y más cercanos a la represa y culminando con las áreas más altas.

Los trabajos en la represa Carraízo fueron adelantados ayer domingo cuando la AAA anunció esta semana se estaría laborando en municipios de la región norte y sur de Puerto Rico. Los municipios que se verían afectados a partir del 7 hasta el 12 de julio son Hatillo, Camuy, Santa Isabel, Coamo, entre otros.

Posteriormente, la corporación pública anunció también un plan de racionamiento para las comunicades de Canóvanas y Río Grande debido a la falta de precipitación en la planta de filtros Guzmán Arriba. Los sectores afectados por este racionamiento son: Guzmán Arriba, El Rayo, Los Piza, Malpica Final y Los Márquez, en Río Grande y Palmasola, Peniel, El Hoyo, Las Magas y Las Vegas, en Canóvanas.

En conferencia de prensa el lunes, la gobernadora Jenniffer González Colón anticipó que otros municipios podrían unirse al plan de racionamiento si no llueve en las plantas afectadas por la sequía.