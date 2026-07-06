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Amnistía para el pago de multas: culmina este viernes el período para obtener un 40% de descuento

Al momento, el DTOP afirma que ha logrado recaudos que sobrepasan los $78 millones

6 de julio de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los conductores recibirán un 60% de descuento para el pago de infracciones, incluyendo intereses y recargos. (Archivo / GFR Media)
La medida aplica a infracciones emitidas bajo la Ley 22-2000, multas administrativas relacionadas con AutoExpreso y multas elegibles asociadas a licencias de conducir.
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Si aún no te has beneficiado del descuento de un 40% en el pago de multas de tránsito, recuerda que tienes hasta este viernes para aprovechar el período de amnistía antes que los boletos regresen al monto original.

La respuesta de la ciudadanía ha superado nuestras expectativas y demuestra el interés de miles de conductores en regularizar su situación. Invitamos a quienes aún no han realizado el pago de sus multas a aprovechar estos últimos días de la amnistía, evitando contratiempos y largas esperas”, indicó el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

A solo días de concluir la iniciativa, el gobierno ha logrado recaudos ascendentes a $78,192,839, cifra que supera la meta de $60 millones establecida, destacó la agencia.

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, describió como un “éxito” la amnistía. “Nos propusimos ofrecer una alternativa para que los ciudadanos pudieran ponerse al día con sus responsabilidades, al tiempo que fortalecíamos los recursos del gobierno para continuar invirtiendo en infraestructura y servicios esenciales”, expresó.

La amnistía permite a los ciudadanos pagar las multas elegibles por reglamento con un 40% de descuento sobre el total adeudado, incluyendo el monto principal, recargos e intereses. La medida aplica a infracciones emitidas bajo la Ley 22-2000, multas administrativas relacionadas con AutoExpreso y multas elegibles asociadas a licencias de conducir.

En el caso de AutoExpreso, el descuento está destinado únicamente a la multa administrativa y no al pago del peaje adeudado. El descuento no aplica a boletos emitidos luego de la aprobación de la Ley 1-2026, firmada el 1 de enero y que estableció la amnistía.

Los ciudadanos pueden realizar sus pagos a través de CESCO Digital, la plataforma de AutoExpreso, las colecturías del Departamento de Hacienda, los centros de servicio de AutoExpreso y los puntos de venta autorizados alrededor de Puerto Rico.

Tags
Departamento de Transportación y Obras PúblicasMultas de tránsitoMultas de AutoExpresoamnistíaJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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