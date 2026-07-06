Amnistía para el pago de multas: culmina este viernes el período para obtener un 40% de descuento

Si aún no te has beneficiado del descuento de un 40% en el pago de multas de tránsito, recuerda que tienes hasta este viernes para aprovechar el período de amnistía antes que los boletos regresen al monto original.

“La respuesta de la ciudadanía ha superado nuestras expectativas y demuestra el interés de miles de conductores en regularizar su situación. Invitamos a quienes aún no han realizado el pago de sus multas a aprovechar estos últimos días de la amnistía, evitando contratiempos y largas esperas”, indicó el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

A solo días de concluir la iniciativa, el gobierno ha logrado recaudos ascendentes a $78,192,839, cifra que supera la meta de $60 millones establecida, destacó la agencia.

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, describió como un “éxito” la amnistía. “Nos propusimos ofrecer una alternativa para que los ciudadanos pudieran ponerse al día con sus responsabilidades, al tiempo que fortalecíamos los recursos del gobierno para continuar invirtiendo en infraestructura y servicios esenciales”, expresó.

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La amnistía permite a los ciudadanos pagar las multas elegibles por reglamento con un 40% de descuento sobre el total adeudado, incluyendo el monto principal, recargos e intereses. La medida aplica a infracciones emitidas bajo la Ley 22-2000, multas administrativas relacionadas con AutoExpreso y multas elegibles asociadas a licencias de conducir.

En el caso de AutoExpreso, el descuento está destinado únicamente a la multa administrativa y no al pago del peaje adeudado. El descuento no aplica a boletos emitidos luego de la aprobación de la Ley 1-2026, firmada el 1 de enero y que estableció la amnistía.