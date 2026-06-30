Últimos días de amnistía: DTOP ya sobrepasó meta de recaudos por pago boletos de tránsito con descuento

A poco más de una semana para que culmine el período de amnistía para multas de tránsito, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) precisó este martes que ya se han recaudado $71 millones en pagos de la ciudadanía, sobrepasando la meta inicial de la agencia de $60 millones, con esta iniciativa de 40% de descuento en las infracciones.

Hasta este martes, se habían pagado 10,376,237 boletos, allegando $71,070,337 millones a las arcas del gobierno.

“(La amnistía) ya ha sobrepasado las cifras iniciales como meta, que eran $60 millones. Al cierre del mes de junio y las personas que esperaron a lo último para acogerse, esperamos estar sobrepasando los $75 millones de fondos, que, a su vez, van para invertir en las carreteras de todo Puerto Rico”, destacó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, en la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El período de 40% de descuento en el pago de multas por violaciones de tránsito y de peajes culmina el viernes 10 de julio y ha estado disponible desde marzo mediante la Ley 1 de 2026.

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Aunque ya se sobrepasó la meta inicial de recaudos del DTOP, la cifra todavía está muy por debajo de los $169 millones que la Oficina de Presupuesto y Análisis Legislativo (OPAL) estimó como impacto inmediato de la medida.

No obstante, el secretario indicó, a preguntas de El Nuevo Día, que, si bien la OPAL presentó esa cifra considerando más multas de las incluidas en la amnistía, “el estimado de DTOP siempre fue $60 millones, basado en la experiencia de recaudos de amnistías previas”.

Por reglamento, el DTOP fijó las multas sujetas al 40% de descuento, incluyendo boletos bajo la Ley 22-2000 (Ley de Tránsito), multas administrativas relacionadas con peajes de AutoExpreso y multas elegibles asociadas a licencias de conducir. El descuento no aplica a boletos emitidos luego de la aprobación de la Ley 1-2026, firmada el 1 de enero.

La OPAL también estimó, en su informe de octubre de 2025, que la deuda acumulada por estas multas ascendía a $560.5 millones, de los cuales $315.7 millones correspondían al principal y $244.8 millones, a recargos.

González Montalvo exhortó a los ciudadanos que aún mantienen multas elegibles a aprovechar el descuento, incluyendo el monto principal, los recargos e intereses.

Ni funcionarios que ocupan puestos electivos ni los empleados gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa no son elegibles para la amnistía.