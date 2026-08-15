Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
83°Bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a dueño de agrocentro en Toa Baja por presunta posesión y venta ilegal de medicamentos

José Manuel Chinea Reverón, de 43 años y dueño del Agrocentro Sabana Seca, enfrenta dos cargos en el Tribunal de Bayamón

15 de agosto de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra José Manuel Chinea Reverón, de 43 años y dueño del Agrocentro Sabana Seca. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El dueño de un agrocentro en Toa Baja enfrentará cargos por presuntas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Farmacias, informó el Departamento de Justicia en la tarde del viernes.

RELACIONADAS

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra José Manuel Chinea Reverón, de 43 años y dueño del Agrocentro Sabana Seca, por “posesión de una sustancia controlada conocida comúnmente como anestesia para caballos” y por la venta ilegal de medicamentos, indica la comunicación escrita enviada por Justicia.

La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos de Justicia, formuló un cargo por violación al Artículo 401 (a) de la Ley de Sustancias Controladas y cuatro cargos por violación al Artículo 6.06 (9) y (12) de la Ley de Farmacia de Puerto Rico.

Stefan Acta le impuso una fianza global de $5,000 que pudo asumir, quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar, señalada para el próximo 27 de agosto.

Según la investigación realizada por la División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud, los hallazgos surgieron como resultado de una visita de inspección, donde se encontraron medicamentos para uso humano, así como medicamentos veterinarios, para los cuales el negocio no contaba con los registros necesarios para su venta.

También se encontraron medicamentos expirados y otros fuera de sus empaques originales.

“En el mostrador del lugar también se encontró un frasco de xilacina”, un potente anestético utilizado principalmente por veterinarios. Según la investigación, “el producto fue fabricado por un laboratorio en Argentina que no cuenta con distribuidor en Estados Unidos ni Puerto Rico y fue importado ilegalmente a la isla”, resaltó Justicia en el escrito.

Tags
Breaking NewsTribunal de BayamónToa BajaLey de Sustancias ControladasPolicía de Puerto RicoDepartamento de Salud Departamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: