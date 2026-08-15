Imputan a dueño de agrocentro en Toa Baja por presunta posesión y venta ilegal de medicamentos

El dueño de un agrocentro en Toa Baja enfrentará cargos por presuntas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Farmacias, informó el Departamento de Justicia en la tarde del viernes.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra José Manuel Chinea Reverón, de 43 años y dueño del Agrocentro Sabana Seca, por “posesión de una sustancia controlada conocida comúnmente como anestesia para caballos” y por la venta ilegal de medicamentos, indica la comunicación escrita enviada por Justicia.

La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos de Justicia, formuló un cargo por violación al Artículo 401 (a) de la Ley de Sustancias Controladas y cuatro cargos por violación al Artículo 6.06 (9) y (12) de la Ley de Farmacia de Puerto Rico.

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Stefan Acta le impuso una fianza global de $5,000 que pudo asumir, quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar, señalada para el próximo 27 de agosto.

Según la investigación realizada por la División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud, los hallazgos surgieron como resultado de una visita de inspección, donde se encontraron medicamentos para uso humano, así como medicamentos veterinarios, para los cuales el negocio no contaba con los registros necesarios para su venta.

También se encontraron medicamentos expirados y otros fuera de sus empaques originales.