Dos aviones con el mismo número de vuelo evitan colisión gracias a rápida acción de un controlador aéreo

El viernes se evitó un posible desastre cuando un controlador aéreo de Phoenix se percató de que dos aviones de American Airlines volaban por error con el mismo número de vuelo y actuó con rapidez para evitar confusiones y mantenerlos a una distancia de seguridad entre sí.

La grabación de audio del incidente, ocurrido poco después de la medianoche del viernes, muestra cómo se encontró una solución para garantizar que los aviones, ambos con la referencia “American 2482″, mantuvieran la separación adecuada, ya que uno de ellos llegaba de Chicago poco después de que el otro hubiera despegado de Phoenix.

“Llevo 25 años trabajando en el control del tráfico aéreo. Nunca había visto a dos aviones coincidir prácticamente con el mismo indicativo de llamada. Es algo increíble”, dijo el controlador después de que el avión que despegaba hubiera abandonado la zona sin incidentes.

Si ambos pilotos hubieran pensado que el controlador les estaba indicando que volaran a la misma altitud mientras se dirigían uno hacia el otro, podrían haber chocado, por lo que era fundamental que supieran a qué avión se refería.

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Rápida reacción

La grabación de audio publicada por ATC.com muestra cómo el controlador empezó rápidamente a referirse al “American 2482 en la pista de llegada” y al “American 2482 en la pista de salida” para no confundir los dos aviones.

1 / 5 | Caos en Texas: así quedó un avión que se estrelló en una autopista. Un pasajero, en la imagen superior, salta de un avión tras estrellarse este en una autopista, mientras otras personas le prestan ayuda. - Zayra Garza 1 / 5 Caos en Texas: así quedó un avión que se estrelló en una autopista Un pasajero, en la imagen superior, salta de un avión tras estrellarse este en una autopista, mientras otras personas le prestan ayuda. Zayra Garza Compartir

El controlador mantuvo al avión que llegaba a una altura segura por encima del que despegaba, incluso cuando sus trayectorias de vuelo convergían, y se aseguró de que los pilotos de ambas aerolíneas se vieran entre sí cuando aún se encontraban a varias millas de distancia. Además, indicó al avión que despegaba que no subiera demasiado, para que se mantuviera una distancia entre ambos aviones.

El piloto que se acercaba felicitó al controlador por su “buen trabajo” una vez que los dos aviones se habían cruzado sin incidentes.

“Podría haber sido un desastre, pero me alegro de que todo haya salido bien”, respondió el controlador.

No se dieron cuenta

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo afirmó que es probable que alguien del centro de control de la aerolínea no se diera cuenta de que ambos aviones estarían en el aire al mismo tiempo con números de vuelo idénticos cuando tanto el controlador como los pilotos aprobaron el plan de vuelo.

“Se puede cometer un error, y eso no debería ocurrir, pero es bueno ver que el sistema es resistente y que contamos con todas las medidas de seguridad”, afirmó Arroyo, que solo ha visto este tipo de problemas un par de veces en sus cuatro décadas en United Airlines. Arroyo comenzó su carrera como despachador antes de convertirse en piloto.

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El vuelo 2482 es una ruta de ida y vuelta que suele operar entre Chicago y Phoenix. Normalmente, el mismo avión realiza ambos tramos, pero el vuelo con salida desde Chicago se retrasó debido a las condiciones meteorológicas, por lo que American consiguió un segundo avión en Phoenix y ese vuelo salió a la hora prevista. El resultado fue que ambos aviones compartieron brevemente el mismo espacio aéreo antes de que el vuelo de llegada aterrizara.