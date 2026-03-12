Amnistía de multas de tránsito: ¿qué es, cuánto dura y quién puede beneficiarse?

El gobierno puso en marcha este jueves la amnistía que permite a los conductores obtener un 40% de descuento en el pago de multas por violaciones de tránsito y de peajes, según se dispuso en la Ley 1-2026 y la Ley 22-2000.

La iniciativa, que estará disponible por 120 días, busca ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de ponerse al día con sus deudas de tránsito mientras el gobierno agiliza procesos administrativos y fomenta el cumplimiento con las leyes.

A continuación, te explicamos lo más importante:

¿Qué es la amnistía de multas de tránsito?

Es un incentivo temporero que permite a los conductores pagar sus multas con un 40% de descuento sobre la deuda total, que incluye el principal, intereses, recargos y penalidades.

La medida fue aprobada mediante la Ley 1-2026, firmada el 1 de enero por la gobernadora Jenniffer González.

¿Cuánto tiempo estará disponible?

El periodo de amnistía durará 120 días, hasta el 10 de julio.

Durante ese tiempo, los conductores podrán saldar sus multas con el descuento establecido.

¿Qué tipos de multas cualifican?

La medida aplica a multas bajo la Ley 22-2000 (Ley de Tránsito), multas administrativas relacionadas con peajes de AutoExpreso y multas elegibles asociadas a licencias de conducir.

En el caso de AutoExpreso, el descuento aplica únicamente a la multa administrativa, no al pago del peaje adeudado.

¿Aplica a todas las multas?

No. El descuento solo se otorgará a multas procesadas y que se reflejen en el Sistema DAVID+ (Driver and Vehicle Information Database) o en los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en o antes de la aprobación de la ley.

El descuento no incluirá las multas emitidas luego de la aprobación de la Ley 1-2026.

¿Qué ocurre si ya tengo un plan de pago?

Las personas con planes de pago activos por multas registradas antes del 1 de enero de 2026 pueden acogerse a la amnistía si pagan el saldo completo de la deuda.

No se permitirá mantener un plan de pago luego de aplicar el descuento.

¿Podré renovar mi licencia si pago con la amnistía?

Durante el término de vigencia del incentivo concedido para el pago con descuento de las multas, todo ciudadano que se acoja al mismo podrá renovar su licencia de conducir sin restricción.

¿Dónde se pueden pagar las multas?

Los ciudadanos podrán realizar sus pagos mediante distintos canales, incluyendo las plataformas de CESCO Digital y AutoExpreso, las colecturías del Departamento de Hacienda, centros de servicio de AutoExpreso y puntos de venta autorizados alrededor de la isla.

¿Quiénes no pueden beneficiarse?

No serán elegibles para acogerse a los beneficios de la Ley 1-2026 los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa.

¿Que pasará con los fondos recaudados?

Los fondos recaudados ingresarán al Fondo General, salvo las partidas que correspondan a otros destinos, conforme las disposiciones especiales contenidas en la Ley 22-2000.