Irán dice que se liberarán $6,000 millones activos congelados en Catar pese a trabas en negociaciones

Dubái - El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó el lunes que Catar liberaría 6,000 millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras los ataques ocurridos este fin de semana en todo el golfo Pérsico se cernían sobre las negociaciones con Estados Unidos.

La referencia de Pezeshkian a los fondos parecía destinada a convencer a la opinión pública iraní sobre el acuerdo provisional, sobre todo cuando su control sobre el estrecho de Ormuz se ha visto puesto a prueba por los esfuerzos por abrir las aguas territoriales de Omán tanto al tráfico de entrada como al de salida del golfo Pérsico.

Los ataques y amenazas de Irán provocaron que los buques de carga y los petroleros dejaran de atravesar el estrecho, por el que, en tiempos de paz, circulaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados, lo que provocó una crisis energética mundial.

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El estrecho se ha considerado durante mucho tiempo una vía navegable internacional, a pesar de estar situado en aguas territoriales de Irán y Omán. En los últimos días, Irán ha atacado en dos ocasiones a embarcaciones que transitaban por una ruta cercana a la costa de Omán, lo que provocó ataques aéreos de represalia por parte de Estados Unidos y el temor a que las negociaciones para alcanzar un fin formal de la guerra pudieran verse interrumpidas. Irán lanzó drones y misiles contra Baréin y Kuwait el domingo.

“Una gran victoria para el pueblo iraní”

Pezeshkian elogió el acuerdo provisional en unas declaraciones publicadas el lunes por la agencia estatal de noticias IRNA, en las que lo describió como “una gran victoria para el pueblo iraní”.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

“De acuerdo con los planes establecidos, se liberarán y devolverán al país 6,000 millones de dólares del total de 12,000 millones de recursos iraníes que se encuentran en Catar, y se están llevando a cabo los trámites necesarios”, afirmó. No dio más detalles.

Pezeshkian, un reformista dentro de la teocracia iraní, es el funcionario de mayor rango en Irán que se ha referido a la liberación de los fondos retenidos por Catar, un mediador clave en las negociaciones junto con Pakistán. Hasta ahora, funcionarios de Estados Unidos señalan que no se ha liberado ningún activo iraní congelado. Catar tampoco ha reconocido ninguna transferencia de ese tipo y este fin de semana Irán atacó un petrolero cargado de crudo catarí durante el fuego cruzado en el golfo Pérsico.

Aumenta la confusión sobre la próxima ronda de conversaciones

Mientras tanto, el lunes aumentó la incertidumbre sobre cuándo se celebraría la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Irán había solicitado una reunión con sus homólogos estadounidenses que se celebraría el martes en Doha, Catar, aunque funcionarios iraníes habían indicado que no había ninguna reunión programada.

El presidente estadounidense ha intentado mantener el acuerdo preliminar, cada vez más frágil, mientras aumentaban las tensiones en el estrecho de Ormuz, lo que podría provocar una subida de los precios del petróleo y socavar las afirmaciones de Trump de que la inflación está remitiendo en Estados Unidos.

Pakistán, un mediador clave, ha afirmado que las conversaciones se reanudarían el martes. El gobierno de Trump indicó el domingo que no se ha cancelado nada y que las conversaciones técnicas van por buen camino de cara a los próximos días.

Sin embargo, Kazem Gharibabadi, un negociador iraní de alto nivel, negó que se hubiera programado ninguna reunión, según declaraciones publicadas por la IRNA.

“Aunque las consultas con Catar, incluso sobre el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de la otra parte, continúan con normalidad, las informaciones de algunos medios sobre las conversaciones técnicas de los grupos de trabajo que se celebran en Doha no están confirmadas”, afirmó.

En las conversaciones técnicas participan diplomáticos de menor rango que trabajan en los detalles de cualquier acuerdo que permita a los principales líderes de Irán y Estados Unidos volver a la mesa de negociaciones.

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