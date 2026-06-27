Irán lanza ataque con drones tras reciente ofensiva aérea de Estados Unidos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos— Irán lanzó un ataque con drones contra Baréin, mientras que, por otra parte, un barco fue atacado el sábado en el estrecho de Ormuz, en lo que parece ser una respuesta de Teherán a los ataques aéreos llevados a cabo durante la noche por Estados Unidos.

Los ataques en el Golfo Pérsico ponen de manifiesto el peligro de que la guerra con Irán vuelva a descontrolarse, incluso después de que Irán y Estados Unidos hayan alcanzado un acuerdo provisional con el fin de intentar llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

Estados Unidos había lanzado ataques aéreos durante la noche en respuesta a un ataque con drones iraníes contra un buque portacontenedores que intentaba salir del estrecho el jueves, lo que supone la continuación de una serie de ataques que han sacudido la frágil tregua de la guerra.

Por su parte, un organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos anunció el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida. Es probable que esto suponga un nuevo punto de fricción con Teherán, que considera el estrecho una fuente clave de influencia en las negociaciones en curso con Estados Unidos.

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Bahrein condena el ataque con drones de Irán

Bahrein ha sido uno de los críticos más acérrimos de Irán y alberga la 5.ª Flota de la Armada de los Estados Unidos. Acaba de recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que concluyó con un llamamiento para que cesen los ataques de Irán y se mantenga el estrecho completamente abierto.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin se afirmó que “varios drones iraníes” habían atacado el país. Se calificó el ataque de “amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”. No se registraron daños de forma inmediata.

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar iraní, emitió este sábado por la mañana un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA en el que afirmaba haber atacado varios objetivos «del ejército terrorista estadounidense en la región». No especificó qué zonas habían sido objeto de los ataques.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha informado de que, durante los ataques llevados a cabo durante la noche, el ejército ha atacado instalaciones iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras.

El vicepresidente, JD Vance, que ha liderado las negociaciones con Irán, afirmó el viernes por la noche en las redes sociales que Irán debería «coger el teléfono» si hay desacuerdos sobre el acuerdo de alto el fuego, «pero la violencia se responderá con violencia».

Estados Unidos e Irán están negociando los términos del acuerdo, que incluyen cuestiones como el paso de buques por el estrecho —fundamental para el suministro mundial de petróleo y gas natural— y el futuro del programa nuclear iraní y sus reservas de uranio altamente enriquecido.

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En virtud del acuerdo provisional, ambas partes disponen de 60 días para ultimar los detalles. Poner fin a los combates en el Líbano entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, es un elemento clave del acuerdo.

Un barco sufre un ataque mientras se amplía la ruta del estrecho

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, dependiente del ejército británico, informó de que un petrolero fue atacado el sábado en el estrecho; la tripulación se encuentra a salvo y no se han registrado daños medioambientales. Nadie reivindicó de inmediato el ataque, pero las sospechas recayeron sobre Irán.

Justo después de ese informe, el Centro Conjunto de Información Marítima, dependiente de la Armada de los Estados Unidos, indicó que la ruta cercana a la costa de Omán se está ampliando para dar cabida al tráfico de entrada y salida.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Irán ha insistido en que los buques deben acatar sus órdenes y ha advertido de que empezará a cobrar tasas por el tránsito por el estrecho. Sin embargo, en los últimos días se ha observado un aumento de los intentos de los buques por salir del Golfo.

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, escribió el viernes que “el estrecho de Ormuz está bajo la jurisdicción de Irán, así que: respeten las normas”.

Estados Unidos y los países árabes del Golfo han rechazado las exigencias de Irán. El estrecho se considera una vía navegable internacional, a pesar de encontrarse en las aguas territoriales de Irán y Omán.

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