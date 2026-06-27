Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Irán lanza ataque con drones tras reciente ofensiva aérea de Estados Unidos

Atacaron Baréin y un barco en el estrecho de Ormuz, lo que ha agravado las tensiones en el Golfo Pérsico

27 de junio de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre se encuentra de pie junto a una caña de pescar en la orilla, mientras se ven buques de carga y embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán). (Amirhosein Khorgooi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos— Irán lanzó un ataque con drones contra Baréin, mientras que, por otra parte, un barco fue atacado el sábado en el estrecho de Ormuz, en lo que parece ser una respuesta de Teherán a los ataques aéreos llevados a cabo durante la noche por Estados Unidos.

RELACIONADAS

Los ataques en el Golfo Pérsico ponen de manifiesto el peligro de que la guerra con Irán vuelva a descontrolarse, incluso después de que Irán y Estados Unidos hayan alcanzado un acuerdo provisional con el fin de intentar llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

Estados Unidos había lanzado ataques aéreos durante la noche en respuesta a un ataque con drones iraníes contra un buque portacontenedores que intentaba salir del estrecho el jueves, lo que supone la continuación de una serie de ataques que han sacudido la frágil tregua de la guerra.

Por su parte, un organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos anunció el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida. Es probable que esto suponga un nuevo punto de fricción con Teherán, que considera el estrecho una fuente clave de influencia en las negociaciones en curso con Estados Unidos.

Bahrein condena el ataque con drones de Irán

Bahrein ha sido uno de los críticos más acérrimos de Irán y alberga la 5.ª Flota de la Armada de los Estados Unidos. Acaba de recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que concluyó con un llamamiento para que cesen los ataques de Irán y se mantenga el estrecho completamente abierto.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin se afirmó que “varios drones iraníes” habían atacado el país. Se calificó el ataque de “amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”. No se registraron daños de forma inmediata.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar iraní, emitió este sábado por la mañana un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA en el que afirmaba haber atacado varios objetivos «del ejército terrorista estadounidense en la región». No especificó qué zonas habían sido objeto de los ataques.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha informado de que, durante los ataques llevados a cabo durante la noche, el ejército ha atacado instalaciones iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras.

El vicepresidente, JD Vance, que ha liderado las negociaciones con Irán, afirmó el viernes por la noche en las redes sociales que Irán debería «coger el teléfono» si hay desacuerdos sobre el acuerdo de alto el fuego, «pero la violencia se responderá con violencia».

Estados Unidos e Irán están negociando los términos del acuerdo, que incluyen cuestiones como el paso de buques por el estrecho —fundamental para el suministro mundial de petróleo y gas natural— y el futuro del programa nuclear iraní y sus reservas de uranio altamente enriquecido.

En virtud del acuerdo provisional, ambas partes disponen de 60 días para ultimar los detalles. Poner fin a los combates en el Líbano entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, es un elemento clave del acuerdo.

Un barco sufre un ataque mientras se amplía la ruta del estrecho

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, dependiente del ejército británico, informó de que un petrolero fue atacado el sábado en el estrecho; la tripulación se encuentra a salvo y no se han registrado daños medioambientales. Nadie reivindicó de inmediato el ataque, pero las sospechas recayeron sobre Irán.

Justo después de ese informe, el Centro Conjunto de Información Marítima, dependiente de la Armada de los Estados Unidos, indicó que la ruta cercana a la costa de Omán se está ampliando para dar cabida al tráfico de entrada y salida.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Irán ha insistido en que los buques deben acatar sus órdenes y ha advertido de que empezará a cobrar tasas por el tránsito por el estrecho. Sin embargo, en los últimos días se ha observado un aumento de los intentos de los buques por salir del Golfo.

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, escribió el viernes que “el estrecho de Ormuz está bajo la jurisdicción de Irán, así que: respeten las normas”.

Estados Unidos y los países árabes del Golfo han rechazado las exigencias de Irán. El estrecho se considera una vía navegable internacional, a pesar de encontrarse en las aguas territoriales de Irán y Omán.

El Centro Conjunto de Información Marítima advirtió de que la amenaza para los buques era “considerable” y añadió que “se advierte a los marineros de la existencia de minas y deben contar con la presencia de la Armada mientras continúan las operaciones de desminado”.

Tags
Breaking NewsConflicto con IránEstados UnidosPetróleoDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: