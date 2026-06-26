Donald Trump culpa a Irán de ataque de dron contra buque de carga en el estrecho de Ormuz

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este viernes a Irán de haber llevado a cabo un ataque con drones contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, calificándolo de “violación insensata” del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

Uno de los cuatro drones que dispararon contra el buque dañó su cubierta superior durante el ataque del jueves, pero el buque pudo continuar su ruta, afirmó Trump. Estados Unidos derribó los demás drones, añadió.

“Derribamos a tres de ellos. Uno de ellos, supongo… no fallamos. Nadie lo vio venir", dijo Trump.

Trump no aclaró si Estados Unidos respondería al ataque. “Bueno, ya lo verán”, dijo a los periodistas en Washington. “No me gusta que ayer dispararan”.

El ejército británico informó el jueves de que un buque portacontenedores había sido alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, pocas horas después de que Irán amenazara a los buques para que dejaran de utilizar esa ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que no se habían registrado heridos.

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Este hecho se produjo en un momento delicado para Estados Unidos e Irán, que están intentando negociar el fin definitivo de la guerra. Irán ha ido desafiando cada vez más a la región y a Estados Unidos en lo que respecta al control del estrecho de Ormuz, incluso a pesar del acuerdo provisional alcanzado con Estados Unidos la semana pasada.

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

El ataque contra el buque de carga se produjo mientras una agencia marítima de las Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para sacar del estrecho a los barcos varados, utilizando una ruta alternativa que bordea las costas de Omán en lugar de atravesar la parte central del estrecho.

La Organización Marítima Internacional suspendió las evacuaciones tras el ataque y declaró el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que los demás buques no serán atacados.

“Unos 115 buques han podido salir del estrecho en los últimos días, por lo que aún quedan unos 500 en la zona”, afirmó Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Se esperaba que la apertura de la ruta alternativa a través del estrecho aliviara la presión sobre la economía mundial y eliminara la principal baza de Irán en las negociaciones de paz en curso con Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán siguen negociando los términos del acuerdo, entre los que se incluyen cuestiones como el paso de buques por el estrecho estratégico y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Según el acuerdo provisional, ambas partes disponen de 60 días para ultimar los detalles.

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Prueba para el sector marítimo

Los analistas del sector marítimo señalaron que el ataque con drones ensombreció lo que había sido un flujo creciente de buques retenidos que por fin abandonaban el Golfo y un flujo cada vez mayor de petroleros que transportaban crudo.

“Una semana de creciente confianza comercial en el estrecho de Ormuz se ha enfrentado a su primera prueba importante”, afirmó la empresa de datos marítimos Windward en X. Señaló que, aunque el estrecho sigue abierto desde el punto de vista operativo —con 43 tránsitos registrados tras el incidente—, “el ritmo de normalización se ha ralentizado”.

El miércoles anterior al ataque con drones del jueves, 78 buques atravesaron el estrecho, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, aunque por debajo de las medias registradas antes de la guerra, que se situaban en 130 o más al día.

Al menos dos petroleros dieron media vuelta mientras intentaban atravesar el estrecho por la ruta respaldada por la ONU cerca de Omán, después de que Irán insistiera en que los buques utilizaran únicamente las rutas aprobadas por Teherán, según la empresa de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según informó Lloyd’s el viernes, más de dos docenas de buques seguían navegando por la ruta sur del estrecho tras el ataque.

Alerta de misil sacude Dubái

Una alerta de misil en los Emiratos Árabes Unidos, provocada por un fallo técnico el viernes, puso de manifiesto las tensiones actuales en la región y alarmó a muchos habitantes de la ciudad-estado de Dubái.

Poco después de la alerta, las autoridades emiratíes informaron de que se había producido una conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Según la información facilitada, el jeque Abdullah le habría dicho a Araghchi que los Emiratos Árabes Unidos «destacaban la importancia de un compromiso pleno» con el acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos.

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