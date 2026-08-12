Muere un hombre tras recibir heridas de bala frente a una residencia en Hato Rey

La Policía investiga la muerte de un hombre reportada en la noche del martes, en la urbanización Valencia, en Hato Rey.

De acuerdo con un informe preliminar, a eso de las 10:10 p.m. se alertó, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una persona herida de bala frente a una residencia en la calle Arnedo.

El hombre herido fue atendido por paramédicos y trasladado a una institución hospitalaria, donde falleció debido a las heridas que recibió.

El occiso fue identificado como Manuel Siriaco Lizardo, de 29 años.