Muere un hombre tras recibir heridas de bala frente a una residencia en Hato Rey
La persona fue atendida por paramédicos, pero falleció en un hospital
12 de agosto de 2026 - 6:20 AM
Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 7:58 AM
12 de agosto de 2026 - 6:20 AM
Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 7:58 AM
La Policía investiga la muerte de un hombre reportada en la noche del martes, en la urbanización Valencia, en Hato Rey.
De acuerdo con un informe preliminar, a eso de las 10:10 p.m. se alertó, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una persona herida de bala frente a una residencia en la calle Arnedo.
El hombre herido fue atendido por paramédicos y trasladado a una institución hospitalaria, donde falleció debido a las heridas que recibió.
El occiso fue identificado como Manuel Siriaco Lizardo, de 29 años.
La investigación está en manos de agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno.
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