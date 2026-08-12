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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un hombre tras recibir heridas de bala frente a una residencia en Hato Rey

La persona fue atendida por paramédicos, pero falleció en un hospital

12 de agosto de 2026 - 6:20 AM

Updated At

Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 7:58 AM

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La investigación está en manos de agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno. (Alex Figueroa Cancel)
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La Policía investiga la muerte de un hombre reportada en la noche del martes, en la urbanización Valencia, en Hato Rey.

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De acuerdo con un informe preliminar, a eso de las 10:10 p.m. se alertó, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una persona herida de bala frente a una residencia en la calle Arnedo.

El hombre herido fue atendido por paramédicos y trasladado a una institución hospitalaria, donde falleció debido a las heridas que recibió.

El occiso fue identificado como Manuel Siriaco Lizardo, de 29 años.

La investigación está en manos de agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno.

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Hato ReyHeridos de balaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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