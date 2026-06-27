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Estados Unidos atacó varios objetivos en Irán

El frágil alto el fuego es puesto a prueba por segundo día consecutivo

27 de junio de 2026 - 6:59 PM

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Los ataques que se están produciendo en el Golfo Pérsico ponen de manifiesto el peligro de que la guerra con Irán vuelva a descontrolarse (Twitter)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El ejército estadounidense anunció el sábado que había atacado varios objetivos en Irán siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump, continuando así con una serie de ataques que han sacudido la frágil tregua de la guerra.

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El Mando Central de Estados Unidos, en una publicación en las redes sociales, afirmó que aviones militares estadounidenses atacaron “infraestructuras de vigilancia, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas” del ejército iraní tras un ataque contra un buque mercante en la madrugada del sábado.

Los ataques que se están produciendo en el Golfo Pérsico ponen de manifiesto el peligro de que la guerra con Irán vuelva a descontrolarse, incluso después de que Irán y Estados Unidos hayan alcanzado un acuerdo provisional con el fin de intentar llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

El incidente se produce tras un incidente similar ocurrido apenas unos días antes, cuando un dron iraní atacó un buque mercante frente a las costas de Omán el jueves y el ejército estadounidense respondió con ataques al día siguiente.

El Mando Central de Estados Unidos ha informado de que, en este último ataque, las fuerzas iraníes atacaron el petrolero Kiku con un dron de un solo uso. El petrolero transportaba más de dos millones de barriles de crudo y navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según las páginas web de seguimiento de buques, el Kiku zarpó a principios de esta semana de un yacimiento petrolífero de Catar situado en pleno Golfo Pérsico y se dirigía a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos situado en el golfo de Áman, justo al otro lado del estrecho de Ormuz.

Parecía que intentaba utilizar una ruta establecida cerca de la costa de Omán, que sirve de alternativa a la ruta autorizada por Irán, que discurre por sus propias aguas.

Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos anunció el sábado que ampliaría la ruta de Omán para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que probablemente suponga un nuevo motivo de tensión con Teherán, que considera el estrecho como una fuente clave de influencia en las negociaciones en curso con Estados Unidos.

El ejército estadounidense afirmó que “Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego”, pero “decidió no hacerlo” cuando sus fuerzas atacaron el Kiku.

La televisión estatal iraní informó de unas explosiones en una zona situada justo al norte del estrecho de Ormuz.

Bahrein condena el ataque con drones de Irán

Bahrein ha sido uno de los críticos más acérrimos de Irán y alberga la 5.ª Flota de la Armada de los Estados Unidos. Acaba de recibir al secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que concluyó con un llamamiento para que cesen los ataques de Irán y se mantenga el estrecho completamente abierto.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin se afirmó que “varios drones iraníes” habían atacado el país. El ataque se calificó de “amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”. No se registraron daños de forma inmediata.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar iraní, emitió este sábado por la mañana un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA en el que afirmaba haber atacado varios objetivos «del ejército terrorista estadounidense en la región». No especificó qué zonas habían sido objeto de los ataques.

El Mando Central del Ejército de los Estados Unidos ha informado de que, durante los ataques llevados a cabo durante la noche, las fuerzas armadas han atacado instalaciones iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras.

El vicepresidente, JD Vance, que ha liderado las negociaciones con Irán, afirmó el viernes por la noche en las redes sociales que Irán debería “coger el teléfono” si hay desacuerdos sobre el acuerdo de alto el fuego, “pero la violencia se responderá con violencia”.

Estados Unidos e Irán están negociando los términos del acuerdo, que incluyen cuestiones como el paso de buques por el estrecho —fundamental para el suministro mundial de petróleo y gas natural— y el futuro del programa nuclear iraní y sus reservas de uranio altamente enriquecido.

En virtud del acuerdo provisional, ambas partes disponen de 60 días para ultimar los detalles. Poner fin a los combates en el Líbano entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, es un elemento clave del acuerdo.

Un barco sufre un ataque

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, dependiente del ejército británico, informó de que un petrolero fue atacado el sábado en el estrecho; la tripulación se encuentra a salvo y no se han registrado daños medioambientales. Nadie reivindicó de inmediato el ataque, pero las sospechas recayeron sobre Irán.

Justo después de ese informe, el Centro Conjunto de Información Marítima, dependiente de la Armada de los Estados Unidos, indicó que la ruta cercana a la costa de Omán se está ampliando para permitir el tráfico de entrada y salida.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

Irán ha insistido en que los buques deben acatar sus órdenes y ha advertido de que empezará a cobrar tasas por el tránsito por el estrecho. Sin embargo, en los últimos días se ha observado un aumento de los intentos de los buques por salir del Golfo.

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, escribió el viernes que “el estrecho de Ormuz está bajo la jurisdicción de Irán, así que: respeten las normas”.

Estados Unidos y los países árabes del Golfo han rechazado las exigencias de Irán. El estrecho se considera una vía navegable internacional, a pesar de encontrarse en las aguas territoriales de Irán y Omán.

El Centro Conjunto de Información Marítima advirtió de que la amenaza para los buques era “considerable” y añadió que «se advierte a los marineros de la existencia de minas y deben contar con la presencia de la Armada mientras continúan las operaciones de desminado».

La Organización Marítima Internacional suspendió el viernes una nueva operación de evacuación de buques y afirmó que no la reanudará hasta que haya garantías de que los demás buques no serán atacados. Según la organización, unos 115 buques han podido salir del estrecho en los últimos días.

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