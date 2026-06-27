Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tensión en Medio Oriente: Israel bombardea el sur del Líbano un día después de firmar un preacuerdo por la paz

El ataque tenía como objetivo a un presunto “terrorista que representaba una amenaza”

27 de junio de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se levanta humo tras un ataque en el sur del Líbano.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una “paz y seguridad duraderas” entre ambos países, según detalla el documento acordado.

RELACIONADAS

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a EFE que el objetivo era un presunto “terrorista” que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron “enemigo”, en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos.

El documento firmado ayer, bajo el auspicio de Estados Unidos y compartido en su integridad por el Departamento de Estado salvo el denominado ‘Anexo de Seguridad’, determina en el artículo 7 que tanto el Líbano como Israel pueden “ejercer su derecho inherente a la autodefensa”, sin que nada del acuerdo se lo impida.

A su vez, el texto alude, en su punto 3, a un “Anexo de Seguridad” que no se ha hecho público según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán “gradualmente” el control “en zonas piloto” que servirán de lanzadera para un “repliegue gradual” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del Líbano.

“Las FDI y las FAL han acordado dos zonas iniciales, y las futuras zonas piloto también se acordarán de mutuo acuerdo. Una vez confirmado el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en estas zonas, las FAL asumirán la responsabilidad de seguridad plena y efectiva en ellas”, detalla el texto.

Ya ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que, como fruto de lo acordado, las tropas israelíes abandonarían dos zonas del sur del Líbano -una al norte y otra al sur del río Litani-, pero reiteró que no se irán del Líbano hasta que Hizbulá se desarme y deje de ser una “amenaza”.

Por su parte, el diputado de Hizbulá, Hasán Fadlallah, aseguró que el pacto constituye “un regalo al enemigo israelí” por parte del Gobierno libanés y aseguró que no afectará la capacidad de resistencia del grupo chií.

Tags
Breaking NewsOriente MedioIsraelLíbanoWashingtonDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: