Acuerdo entre el Líbano e Israel exige desarme total de Hezbollah

Beirut— El líder de Hezbollah criticó el sábado un acuerdo marco que Israel y el Líbano firmaron un día antes para poner fin a meses de conflicto entre el grupo político paramilitar e Israel, lo que suscitó dudas sobre su eficacia.

El Líbano e Israel firmaron el acuerdo en Washington el viernes sin la presencia de Hezbollah. El acuerdo vincula la retirada de Israel del Líbano con el desarme de la milicia respaldada por Irán, algo que Hezbollah rechaza.

Varios acuerdos de alto el fuego anteriores que el Líbano ha negociado con Israel desde el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbollah nunca llegaron a aplicarse en la práctica.

En un comunicado emitido el sábado, el líder de Hezbollah, Naim Kassem, afirmó que su grupo seguirá luchando hasta que Israel se vea obligado a abandonar el Líbano. Los simpatizantes del grupo se manifestaron en las calles de Beirut tras el anuncio del acuerdo.

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A pesar del acuerdo, la agencia estatal de noticias del Líbano informó de un ataque con un dron israelí cerca de la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del país.

También informó de que el ejército israelí liberó a tres trabajadores libaneses y a tres sirios que habían sido capturados el viernes cerca de la aldea de Ain Arab, en el sur del país.

Acuerdo exige retirada de Israel

Los detalles del acuerdo que el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el sábado indican que el Líbano e Israel aspiran a poner fin, con el tiempo, al estado de guerra entre ambos, que comenzó con la creación de Israel en 1948.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

El acuerdo establece que Israel se retirará del Líbano siempre y cuando Hezbollah se desarme.

Pide que Israel se retire inicialmente de dos pequeñas zonas —denominadas “zonas piloto”—. No ha precisado dónde se ubicarán esas dos zonas iniciales. El ejército libanés asumirá gradualmente la plena responsabilidad de la seguridad en esas zonas. Según el acuerdo, ambos países acordarán más adelante otras zonas piloto para la retirada de Israel.

El acuerdo incluye un anexo de seguridad con los detalles del despliegue del ejército libanés y los redespliegues de las tropas israelíes. El anexo de seguridad no se hizo público.

Como parte del acuerdo, Israel subraya que el desarme de Hezbolá en todo el Líbano y las medidas de seguridad adicionales que se acuerden entre ambos países eliminarán cualquier necesidad futura de intervención militar o de presencia del ejército israelí en el Líbano.

“El principio fundamental establecido en el acuerdo es que no habrá ningún redespliegue por parte de Israel en el sur del Líbano, ni ninguna retirada, hasta que la organización terrorista Hezbollah haya sido desarmada en todo el Líbano”, declaró el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

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Katz añadió que se ha ordenado al ejército israelí “que se prepare para una estancia prolongada en la zona de seguridad” dentro de Líbano.

Las conversaciones entre Israel y el Líbano se desarrollaron al margen del acuerdo provisional que firmaron a principios de este mes los líderes de Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates en la República Islámica.

Líder de Hezbollah rechaza el acuerdo

Desde el punto de vista de Hezbolá, el acuerdo no existe, afirmó Kassem el sábado.

Calificó el acuerdo de “humillación” y añadió que vincular la retirada de Israel al desarme de Hezbollah es una “sugerencia muy peligrosa”.

El acuerdo llevó a uno de los responsables del grupo, Hassan Fadlallah, a advertir de que podría desembocar en una guerra civil, ya que el grupo no entregará sus armas y se opondrá a cualquier medida que adopte el ejército libanés.

El juez Ahmed Rami al-Hajj, fiscal general del Líbano, pidió el sábado a los responsables de las fuerzas de seguridad del país que tomaran medidas para prevenir disturbios.

israelíes y libaneses dudan de que el acuerdo perdure

El pacto establece que tanto el Líbano como Israel reconocen que el restablecimiento de la seguridad en el sur del Líbano mediante el despliegue del ejército libanés, el regreso seguro de su población civil y la seguridad de las comunidades del norte de Israel son esenciales para la estabilidad y la paz a largo plazo.

Tregua entre Israel y el Líbano: así amanecieron los países en guerra Faltando una hora para la tregua, se registraron bombardeos en algunos barrios de Beirut.

“Personalmente, no creo que vaya a durar porque el ejército libanés realmente no tiene posibilidades frente a Hezbolá”, declaró la ciudadana israelí Ronit Belson durante su visita a la localidad de Metula, junto a la frontera con el Líbano.

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En el Líbano, las opiniones estaban divididas. Rabie Sammour, residente en la ciudad sureña de Sidón, declaró: “La gente solo quiere descansar de una vez por todas. Apoyo a las autoridades libanesas en la decisión tomada”.

Otro residente de Sidón, Khaled Ghannoum, afirmó que el acuerdo “legitimó la ocupación de Israel”.

En una aparente referencia a Irán, que ha enviado miles de millones de dólares en efectivo a Hezbollah durante las últimas cuatro décadas, el acuerdo establece que el Líbano y Estados Unidos se comprometen a impedir que los fondos se destinen a cualquier entidad, organización o persona afiliada a grupos armados no estatales y a adoptar las medidas legales disponibles para prohibir la actividad de cualquier entidad, organización o persona de ese tipo.