Tras semanas sin comer: acusado de matar a miembro de la Guardia Nacional es hospitalizado

Un hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, causando la muerte de uno de ellos, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por una condición médica potencialmente mortal, luego de negarse a ingerir alimentos mientras permanecía encarcelado en prisión preventiva, informaron fiscales en un escrito judicial presentado el jueves.

Fiscales del Departamento de Justicia indicaron que se enteraron el jueves en la mañana de que Rahmanullah Lakanwal había sido llevado de emergencia a un hospital durante la noche “para recibir el tratamiento médico necesario para preservar su vida”.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos notificó el mes pasado a los fiscales que existía preocupación de que Lakanwal enfrentara consecuencias de salud a largo plazo, incluida la muerte, debido a su “negativa a consumir una nutrición adecuada durante un período prolongado”, según el escrito.

El documento no ofrece más detalles sobre las circunstancias de su negativa a comer, pero los fiscales señalaron que los tribunales han determinado que los funcionarios penitenciarios pueden alimentar de manera involuntaria a “prisioneros en huelga de hambre” para salvarles la vida.

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El juez que preside el caso de Lakanwal convocó una vista de emergencia relacionada con la condición médica del acusado, quien permanece bajo custodia federal. Al concluir la audiencia, el juez federal de distrito Amit Mehta instruyó a los fiscales a presentar una propuesta de orden que les permita acceder a los expedientes médicos recientes de Lakanwal.

La abogada defensora Shelli Peterson y un portavoz de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro declinaron hacer comentarios después de la audiencia.

Lakanwal, ciudadano afgano, se declaró no culpable de cargos que incluyen asesinato en primer grado por el tiroteo ocurrido en noviembre de 2025, en el que murió la especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental Sarah Beckstrom y resultó gravemente herido el sargento Andrew Wolfe.

Beckstrom, de 20 años, y Wolfe, de 24, habían sido enviados desde Virginia Occidental a Washington, D.C., como parte del aumento de patrullajes de las fuerzas federales del orden que comenzó el verano pasado en la capital del país por instrucciones del presidente Donald Trump.

Lakanwal está acusado de conducir hasta la capital federal desde Bellingham, Washington, en posesión de un arma de fuego robada, y de emboscar a los dos miembros de la Guardia Nacional frente a una estación del metro ubicada a tres cuadras de la Casa Blanca.

Otro integrante de la Guardia Nacional escuchó disparos y vio a Beckstrom y Wolfe caer al suelo mientras Lakanwal disparaba un arma y gritaba “¡Allahu Akbar!”, según un informe policial.

Lakanwal recibió disparos durante el enfrentamiento y compareció de manera remota por videoconferencia desde una cama de hospital en diciembre para su primera audiencia ante un juez.

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