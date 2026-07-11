Calor y polvo del Sahara: esto es lo que se espera para este sábado

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El calor continuará sintiéndose este sábado en Puerto Rico, mientras una masa de aire seco y la presencia de polvo del Sahara mantendrán condiciones brumosas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La meteoróloga Cecille Villanueva, del SNM, explicó que la masa de aire sobre la región contiene menos humedad de lo normal para esta época del año, lo que, junto con el particulado, mantendrá bastante limitada la actividad de lluvia.

Este será el tercer día consecutivo con presencia de polvo del Sahara. Durante el día, se anticipan concentraciones de bajas a moderadas, mientras que en horas de la noche podrían aumentar a niveles moderados o altos.

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Villanueva indicó que los grupos más sensibles podrían continuar experimentando efectos por el particulado. Además, la presencia de polvo podría impedir que las temperaturas desciendan durante la noche.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para este sábado, la dependencia federal también anticipa un riesgo de calor limitado. Sin embargo, la meteoróloga señaló que en áreas aisladas podrían registrarse índices de calor relativamente más altos durante periodos de dos a tres horas en la tarde.

Este nivel afecta principalmente a las personas extremadamente sensibles al calor, particularmente si permanecen al aire libre sin hidratación o ventilación adecuada.

Villanueva anticipó que el panorama podría tornarse más incómodo el domingo con la llegada de una onda tropical, que aumentaría la humedad. La combinación de temperaturas altas y mayor contenido de humedad podría exacerbar los efectos del calor y provocar la emisión de una advertencia.

Mientras, advirtió que en la zona sur persistirán este sábado condiciones secas y ventosas, favorables para la propagación de incendios forestales.

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Las condiciones marítimas también continuarán picadas, por lo que permanece vigente una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en aguas mar afuera del Atlántico y el Caribe.