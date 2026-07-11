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Calor y polvo del Sahara: esto es lo que se espera para este sábado

En la zona sur, persistirán condiciones secas y ventosas, favorables para la propagación de incendios forestales

11 de julio de 2026 - 8:41 AM

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El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y a limitar la exposición al aire libre. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El calor continuará sintiéndose este sábado en Puerto Rico, mientras una masa de aire seco y la presencia de polvo del Sahara mantendrán condiciones brumosas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La meteoróloga Cecille Villanueva, del SNM, explicó que la masa de aire sobre la región contiene menos humedad de lo normal para esta época del año, lo que, junto con el particulado, mantendrá bastante limitada la actividad de lluvia.

Este será el tercer día consecutivo con presencia de polvo del Sahara. Durante el día, se anticipan concentraciones de bajas a moderadas, mientras que en horas de la noche podrían aumentar a niveles moderados o altos.

Villanueva indicó que los grupos más sensibles podrían continuar experimentando efectos por el particulado. Además, la presencia de polvo podría impedir que las temperaturas desciendan durante la noche.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para este sábado, la dependencia federal también anticipa un riesgo de calor limitado. Sin embargo, la meteoróloga señaló que en áreas aisladas podrían registrarse índices de calor relativamente más altos durante periodos de dos a tres horas en la tarde.

Este nivel afecta principalmente a las personas extremadamente sensibles al calor, particularmente si permanecen al aire libre sin hidratación o ventilación adecuada.

Villanueva anticipó que el panorama podría tornarse más incómodo el domingo con la llegada de una onda tropical, que aumentaría la humedad. La combinación de temperaturas altas y mayor contenido de humedad podría exacerbar los efectos del calor y provocar la emisión de una advertencia.

Mientras, advirtió que en la zona sur persistirán este sábado condiciones secas y ventosas, favorables para la propagación de incendios forestales.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

Las condiciones marítimas también continuarán picadas, por lo que permanece vigente una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en aguas mar afuera del Atlántico y el Caribe.

De igual forma, la mayoría de las playas estará bajo riesgo moderado de corrientes marinas. La científica exhortó a los bañistas a ejercer precaución, especialmente cerca de muelles, espigones, arrecifes y bancos de arena, donde podrían desarrollarse corrientes peligrosas.

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Breaking NewsMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicocalorPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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