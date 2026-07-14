Muerte de Lindsey Graham reabre debate sobre edad, salud y transparencia política

La repentina muerte del senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump y uno de los políticos más conocidos de Washington, vuelve a poner de relieve el envejecimiento de los legisladores del país.

Graham, que había cumplido 71 años apenas dos días antes de fallecer el sábado por la noche, era mucho más joven que muchos de sus colegas del Senado y parecía gozar de buena salud. Según un informe preliminar del forense, sufrió una rotura de la aorta.

Era la segunda vez en menos de un mes que se enviaban los servicios de emergencia al domicilio de un senador estadounidense. A principios de junio, Mitch McConnell, el antiguo líder republicano del Senado, fue hospitalizado por motivos que no se han revelado.

Tras semanas de especulaciones cada vez más alarmantes sobre su estado de salud, finalmente reveló el domingo que se había caído y que había padecido una neumonía leve. Publicó una foto en la que aparecía con un ejemplar del periódico de ese día.

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La muerte de Graham y la hospitalización de McConnell se producen en medio de un debate en curso sobre el envejecimiento de los líderes del país, dos años después del desastroso debate presidencial que desató el pánico generalizado entre los demócratas respecto a las capacidades del entonces presidente Joe Biden y las acusaciones de encubrimiento.

Algunos políticos han seguido ocultando detalles sobre sus problemas de salud, alegando el derecho a la intimidad a pesar de ocupar cargos públicos, lo que ha alimentado las teorías de la conspiración.

“Creo que necesitamos un poco de transparencia”, declaró el lunes el senador John Cornyn, de Texas. “Ojalá el senador McConnell y su equipo lo hubieran hecho antes; creo que habría aclarado muchas dudas”.

Mitch McConnell

McConnell, que a sus 84 años es solo el tercer miembro de mayor edad del Senado, ingresó en el hospital el 14 de junio sin que se dieran apenas explicaciones. Sus asesores afirmaron que estaba “recibiendo una atención excelente”, pero no dieron más detalles sobre su estado.

La escasez de información avivó una oleada de especulaciones sobre su pronóstico, y Laura Loomer, aliada de Trump y defensora de las teorías de la conspiración, afirmó en las redes sociales que una “fuente de alto nivel cercana a la Casa Blanca” le había dicho que se encontraba “oficialmente en muerte cerebral”.

Sin embargo, McConnell, que se retirará del Congreso a finales de enero tras haber sido el líder del Senado que más tiempo ha permanecido en el cargo, afirmó en un comunicado que se está recuperando. Explicó que una caída había motivado su ingreso en el hospital y que había estado “brevemente inconsciente” y había recibido tratamiento por una neumonía leve.

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“Todos sabéis que la gente de mi generación suele mostrarse reacia a compartir la vulnerabilidad que conlleva el hecho de hacerse mayor”, dijo. “Incluso ante el público, siento ese mismo instinto; no puedo evitarlo”.

Eso no bastó para acallar los rumores. En las redes sociales, muchos se negaron a creer en la veracidad de una foto publicada por su oficina en la que aparecía la portada de la sección “Deportes” de The Washington Post.

Las teorías conspirativas sobre la salud de McConnell son “un síntoma de nuestra época”, afirmó el senador Rand Paul, también de Kentucky, el estado natal de McConnell. Paul dijo que la gente debería “dejarlo en paz”.

“La gente cree que tiene derecho a conocer los problemas médicos de todo el mundo”, dijo, “pero no sé, ¿dónde empieza eso y dónde acaba?“.

Donald Trump

La persona de mayor edad que jamás haya sido elegida presidente lleva mucho tiempo dando únicamente una imagen muy optimista de su estado de salud.

“Todo ha salido PERFECTAMENTE”, se jactó tras su última revisión médica en mayo, y añadió que se había sometido a otra prueba cognitiva destinada a detectar la demencia en fase temprana y que “las había superado todas con nota”.

Sus informes médicos anteriores han sido objeto de críticas por ofrecer pocos detalles e incluir estadísticas que algunos profesionales sanitarios han acogido con escepticismo.

Cuando se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en 2016, Trump se negó a hacer públicos sus informes médicos, rompiendo así con una tradición de larga data. En su lugar, presentó una nota de cuatro párrafos de su médico en la que se afirmaba que sería “la persona más sana jamás elegida para la presidencia”. El diputado Ronny Jackson, médico de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, acaparó posteriormente los titulares al alabar los “genes increíblemente buenos” del presidente.

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Cuando contrajo la COVID-19 en plena campaña de reelección de 2020, los médicos y asesores de Trump ocultaron detalles clave de su tratamiento e intentaron restar importancia a la gravedad de su enfermedad.

Y tras un intento de asesinato en un mitin celebrado en Pensilvania, los asesores de Trump mantuvieron al público en la ignorancia durante días, negándose a dar detalles sobre la gravedad de sus lesiones o a hacer públicos los informes médicos tras asegurar que se encontraba “bien”.

Thomas Kean Jr.

La falta de transparencia va más allá del grupo de personas de entre setenta y ochenta años. El diputado republicano de Nueva Jersey, Tom Kean Jr., pasó cuatro meses sin dar explicaciones sobre su paradero antes de que, a finales del mes pasado, revelara finalmente que había estado en tratamiento por depresión.

En una breve intervención en el pleno tras su regreso, afirmó que había guardado silencio sobre su estado de salud porque es una “persona reservada por naturaleza”.

Ganó unas primarias sin oposición mientras estaba ausente, a pesar de haber faltado a más de 100 votaciones en el Parlamento, y se presenta a la reelección.

Este enfoque contrastaba con el del senador John Fetterman, un demócrata de Pensilvania, quien reveló que había sido hospitalizado por depresión clínica al día siguiente de su ingreso en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir tratamiento. Además, sufrió un ictus mientras se presentaba a las elecciones.

Joe Biden

El andar vacilante de Biden, su aspecto frágil y sus frecuentes tropiezos verbales acabaron por condenar al fracaso su campaña de reelección de 2024. Tras un debate en el que perdió con frecuencia el hilo de sus ideas, decidió retirarse de la carrera electoral, lo que desencadenó un cambio sin precedentes en la cabeza de lista del Partido Demócrata que, en última instancia, allanó el camino para el regreso de Trump al cargo.

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Muchas otras personas se han negado a jubilarse. La senadora de California Dianne Feinstein, del Partido Demócrata, falleció en el cargo en 2023 a la edad de 90 años, tras años de deterioro de su salud, incluido un episodio de herpes zóster. Aunque regresó al Senado tras su enfermedad, en ocasiones se la veía frágil y confusa. Más tarde se supo que su oficina no había informado en tiempo real de que había contraído encefalitis durante su recuperación.

La veterana diputada republicana Kay Granger, de Texas, pasó los últimos meses de sus más de dos décadas en el Congreso padeciendo “problemas de salud imprevistos” que le dificultaban viajar a Washington.