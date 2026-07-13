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Donald Trump pide nombrar a la hermana de Lindsey Graham como senadora interina tras su muerte

¡Sería un homenaje fantástico", escribió el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social

13 de julio de 2026 - 12:17 PM

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ARCHIVO - El expresidente Donald Trump escucha al senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, mientras este interviene en un acto de campaña celebrado en el Capitolio de Carolina del Sur, el 28 de enero de 2023, en Columbia, Carolina del Sur. (Foto AP/Alex Brandon, archivo) (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó este lunes al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que nombre de forma interina a Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, para ocupar su escaño vacante en el Senado.

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“Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!“, escribió el mandatario en su red Truth Social.

La petición llega tras la muerte repentina de Graham, que falleció el sábado a sus 71 años causa de un desgarro en la aorta - según informes preliminares-, lo que obliga a los republicanos a buscar a contrarreloj un reemplazo para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años.Graham, republicano por Carolina del Sur, era uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso y viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero.Graham presidía el Comité de Presupuesto del Senado, lo que le dio un papel central durante el segundo mandato de Trump, mientras los republicanos impulsaban legislación importante con votaciones partidistas y una estrecha mayoría en la Cámara alta.
1 / 15 | En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham. El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. - Jeffrey Collins

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

Mientras, la persona designada por McMaster completará el resto del mandato de Graham, hasta que el ganador de las elecciones de noviembre tome posesión del escaño en enero por los seis años venideros.

Según medios locales, el gobernador de Carolina del Sur tiene previsto anunciar su decisión en una rueda de prensa este mismo lunes.

Sin embargo, aunque Trump haya respaldado públicamente a Nordone, no está claro si ella aceptaría el nombramiento.

Varios republicanos de Carolina del Sur ya han mostrado interés en optar al escaño, entre ellos los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

Graham y Nordone fueron muy cercanos. Tras la muerte de sus padres cuando ella era menor de edad, Lindsey Graham se convirtió en el tutor legal de su hermana y posteriormente la adoptó para que pudiera acceder a los beneficios militares que recibía tras alistarse en la Fuerza Aérea.

Nordone solía a compañar al senador en actos de campaña en los que incluso participaba para presentarlo.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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