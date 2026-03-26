Comunidades del Caño Martín Peña denuncian falta de alumbrado y de servicio de agua potable

El Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña (G-8) denunció este jueves la falta de alumbrado y de servicio de agua potable por parte de LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hacia la zona ubicada en San Juan, tras múltiples intentos de comunicación de los vecinos quienes aún aguardan respuestas.

Awilda Camacho Llanos, presidenta del G-8, expresó que, en diciembre pasado, tuvieron una reunión con el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, para exponer sus reclamos y, simultáneamente, enviaron una carta a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Zapata Acosta, pero sus peticiones no han sido trabajadas, pese a que ambos funcionarios les habrían dicho que encaminarían sus solicitudes.

“Ha habido querellas a la AEE. Yo, personalmente, le entregué a la señora Zapata una carta indicando la situación de nuestras comunidades, en la cual ella iba a encaminar nuestras peticiones y nuestra situación. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta al respecto”, dijo Camacho Llanos.

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Según la líder comunitaria, además de la falta de alumbrado, las comunidades reportaron el riesgo que representan múltiples postes virados en la zona para la seguridad de los residentes.

“La falta de respuesta son las llamadas que se han hecho a LUMA y no ha habido acción. Ha habido manifestaciones de parte de los residentes y no ha habido reacción al respecto y las querellas dicen que no las reciben tampoco”, añadió Camacho Llanos.

En cuanto al agua, la presidenta del G-8 señaló que reciben un servicio “inestable” al carecer del recurso por días y, cuando lo tienen, llega sucia, lo que repercute en la salud de los vecinos.

“Tenemos que vivir en una comunidad, prácticamente, en la que hay mucha persona de edad avanzada, hay muchos niños, hay muchos asmáticos… la condición de ambiente es muy mala y perjudica la salud de la gente”, apuntó.