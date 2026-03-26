Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comunidades del Caño Martín Peña denuncian falta de alumbrado y de servicio de agua potable

Según los residentes, las entidades a cargo de estos servicios esenciales han ignorado sus reclamos

26 de marzo de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista parcial de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, que componen el G-8. (Xavier Araújo)
Por Ana Paola Rivera Negrón
Estudiante practicanteana.rivera@gfrmedia.com

El Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña (G-8) denunció este jueves la falta de alumbrado y de servicio de agua potable por parte de LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hacia la zona ubicada en San Juan, tras múltiples intentos de comunicación de los vecinos quienes aún aguardan respuestas.

RELACIONADAS

Awilda Camacho Llanos, presidenta del G-8, expresó que, en diciembre pasado, tuvieron una reunión con el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, para exponer sus reclamos y, simultáneamente, enviaron una carta a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Zapata Acosta, pero sus peticiones no han sido trabajadas, pese a que ambos funcionarios les habrían dicho que encaminarían sus solicitudes.

“Ha habido querellas a la AEE. Yo, personalmente, le entregué a la señora Zapata una carta indicando la situación de nuestras comunidades, en la cual ella iba a encaminar nuestras peticiones y nuestra situación. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta al respecto”, dijo Camacho Llanos.

Según la líder comunitaria, además de la falta de alumbrado, las comunidades reportaron el riesgo que representan múltiples postes virados en la zona para la seguridad de los residentes.

“La falta de respuesta son las llamadas que se han hecho a LUMA y no ha habido acción. Ha habido manifestaciones de parte de los residentes y no ha habido reacción al respecto y las querellas dicen que no las reciben tampoco”, añadió Camacho Llanos.

En cuanto al agua, la presidenta del G-8 señaló que reciben un servicio “inestable” al carecer del recurso por días y, cuando lo tienen, llega sucia, lo que repercute en la salud de los vecinos.

“Tenemos que vivir en una comunidad, prácticamente, en la que hay mucha persona de edad avanzada, hay muchos niños, hay muchos asmáticos… la condición de ambiente es muy mala y perjudica la salud de la gente”, apuntó.

Ante estas condiciones, los residentes convocaron una protesta para esta tarde, a partir de las 4:30 p.m., en el Puente Martín Peña, para exigir calidad de vida, según la líder. De no poder llevar a cabo la manifestación debido al mal tiempo, Camacho Llanos no descartó continuar con el esfuerzo en los próximos días.

Tags
Caño Martín PeñaSan JuanLUMA EnergyAEEAAA
ACERCA DEL AUTOR
Ana Paola Rivera Negrón
Ana Paola Rivera NegrónArrow Icon
Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: