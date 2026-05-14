Solicitud de documentos en caso contra Anthonieska Avilés podría abrir nueva controversia

Una solicitud de documentos de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en Aibonito, podría abrir una nueva controversia en el caso que ha captado gran atención pública.

El Ministerio Público y la defensa sostuvieron una reunión el martes para discutir asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba en el caso, pero el Estado no está de acuerdo con todos los documentos solicitados por la representación legal de la acusada.

Sin entrar en detalles sobre cuáles documentos están en disputa, la fiscal Myriam Nieves Vera indicó que corresponderá al juez superior Juan Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, emitir una determinación en los asuntos donde “posiblemente” exista controversia.

En este caso, está programada una vista de estatus para el próximo lunes, 18 de mayo, en el mencionado tribunal, luego de que se pospusiera el inicio del juicio contra Avilés Cabrera debido a que el proceso de descubrimiento de prueba no había concluido.

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“Se dio la reunión en el Departamento de Justicia, se entregaron unos documentos, (pero) hay otras cosas que el Ministerio Público ha hecho su respuesta, verdad, y el lunes procederá que el juez haga su determinación en cuanto a lo que posiblemente haya una controversia, pero sí hemos entregado todos lo que tenemos”, indicó Nieves Vera a la prensa.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

A su llegada al juicio contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y también acusada del crimen, la fiscal se limitó a indicar a preguntas de periodistas que la defensa, integrada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), está pidiendo unos documentos.

“Ellos (la defensa) está pidiendo unos documentos. Obviamente, si ellos quieren pedirlos, pues tendrán que explicarles al juez y el juez dará las órdenes si corresponde”, agregó. “Yo les puedo asegurar que lo que nosotros tenemos en nuestro expediente al día de ayer (martes) pues ya está entregado”.

Madre e hija enfrentan, desde el 19 de agosto de 2025, cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Pratts Rosario, apodada “Lela”, quien estudiaba en la escuela Bonifacio Sánchez Jiménez, en Aibonito.

Actualmente, Cabrera Rivera, de 40 años, se encuentra en la etapa de juicio por jurado, en la que ya comenzó el desfile de prueba. Mientras tanto, Avilés Cabrera, de 18 años, permanece en libertad bajo un recurso de habeas corpus, en espera de que inicie el juicio en su contra.

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No obstante, en el juicio contra Cabrera Rivera se ha presentado evidencia que también incide sobre Avilés Cabrera, incluyendo imágenes tomadas por la Policía de Puerto Rico horas después del crimen de Pratts Rosario, en las que se observan cortaduras en su mano derecha.

¿Qué ocurrió en la noche del crimen?

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, durante la celebración del “Gran Cierre de Verano Municipal”, cuando en el desvío Roberto Colón se registraron varias peleas. En medio de la trifulca, Pratts Rosario intervino para defender a su hermana.

Tiempo después, Cabrera Rivera presuntamente sacó un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija, según declaró la tía política de la víctima, la ama de casa Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien además era amiga y excompañera de trabajo de la acusada.

Tras la entrega del objeto, Avilés Cabrera presuntamente le dio “como si fueran puños” a Pratts Rosario, quien se encontraba recostada contra un auto, alegó Caratini Ortiz, quien luego vio a la víctima tendida en el piso, sin responder a los llamados que le hacían.

La menor fue trasladada en un vehículo privado hasta la sala de emergencias del hospital Menonita en Aibonito, donde la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025.

Pratts Rosario cumplía 17 años al día siguiente, el 12 de agosto de 2025, por lo que el crimen provocó aún más consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad, que se vio impactada por la cercanía de la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños.

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¿Inconsistencias? “Están ocurriendo cosas muy interesantes” al iniciar juicio contra Elvia Cabrera Así lo percibió la abogada Mayra López Mulero. “Yo no sé si estábamos en la misma sala”, respondió la fiscal, en el marco del desfile de prueba contra la coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La respuesta de las autoridades

Según la agente Adriana Guzmán Cardenales, quien fungía como retén en el cuartel de Aibonito, una mujer llamó a eso de las 12:02 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025 —madrugada en la que murió Pratts Rosario— para alertar sobre una “discusión en el desvío”.

Tras la llamada, se le notificó al agente Alfredo Fortier Soto, quien fue informado de que una persona había resultado herida en el desvío, por lo que a las 12:40 a.m. llegó al Hospital Menonita. Allí, entró a la sala de emergencias y entrevistó a la doctora Mercado.

Como parte de esa primera entrevista, Fortier Soto explicó que la doctora le confirmó que la menor murió a las 12:35 a.m., una información que escribió en sus notas, junto al nombre de la madre de la víctima, dirección, número de teléfono, entre otros datos.

El oficial indicó que Mercado le explicó también que la menor presentaba ocho heridas. La cifra no coincide con la ofrecida por el patólogo Javier Gustavo Serrano, cuya autopsia concluyó que la víctima tenía 11 heridas, siendo la más letal la que le perforó el corazón.

Durante la madrugada de los hechos, Fortier Soto también entrevistó a Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien recibía asistencia médica en el Hospital Menonita tras resultar herido con un arma blanca durante el incidente ocurrido en el desvío.

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Según el agente, González Rodríguez, amigo de Pratts Rosario, señaló a “Anthonieska” como la persona que agredió a la víctima. “Explicó también que Gabriela estaba defendiendo a su hermana”, contó al referirse a lo que le habría expresado el joven testigo.

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El menor, además, habría declarado al agente que, cuando la víctima cayó al piso en el desvío, recibió patadas de Anthiany Cabrera, hija de la acusada, y que también había otra persona en el lugar: Gabriela Figueroa, apodada “Gaba” y amiga de Anthonieska.

Figueroa fue la testigo que declaró en vista preliminar que Avilés Cabrera le confesó que apuñaló a la víctima y que estaba llena de sangre. Además, añadió que, horas más tarde, durante un intercambio de mensajes en TikTok, le escribió: “Tú vas a hacer lo que mami te diga”.

Tras el crimen, la escena fue custodiada por el agente Héctor Luis Garriga Matos, quien se trasladó al desvío, aledaño a la PR-14, por órdenes de su supervisor. Allí, colocó una patrulla rotulada marca Dodge Durango del 2020 y varios conos rojos para impedir el paso.

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