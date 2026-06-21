A prisión hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar a su pareja en San Juan

La jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre de 45 años imputado de maltratar, amenazar, restringir la libertad y agredir sexualmente a su pareja.

Según la investigación de la Policía, Daniel Acevedo Rivera presuntamente cometió los hechos denunciados por la perjudicada, con quien mantenía una relación de pareja desde hace aproximadamente cinco meses.

De acuerdo con la querella, la mujer acudió el pasado 14 de junio al precinto de Barrio Obrero para solicitar ayuda, alegando que Acevedo Rivera la insultaba constantemente, la amenazaba de muerte y le impedía salir de la residencia, por lo que temía por su vida y seguridad. La perjudicada también denunció haber sido víctima de agresión sexual, presuntamente como parte de un patrón de violencia de género.

La Fiscalía de San Juan radicó cargos por maltrato, amenaza, restricción de la libertad y agresión sexual conyugal en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

PUBLICIDAD

La jueza Infante Bosques encontró causa para arresto en ausencia y expidió una orden de arresto con una fianza global de $80,000.

Acevedo Rivera fue posteriormente arrestado por agentes de la División de Arrestos de San Juan y, tras no prestar la fianza, quedó ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

No se ha indicado la fecha de la vista preliminar aún.

---