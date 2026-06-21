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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A prisión hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar a su pareja en San Juan

Daniel Acevedo Rivera, de 45 años, fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza de $80,000

21 de junio de 2026 - 5:25 PM

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El imputado fue identificado como Daniel Acevedo Rivera, de 45 años de edad y residente de San Juan. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre de 45 años imputado de maltratar, amenazar, restringir la libertad y agredir sexualmente a su pareja.

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Según la investigación de la Policía, Daniel Acevedo Rivera presuntamente cometió los hechos denunciados por la perjudicada, con quien mantenía una relación de pareja desde hace aproximadamente cinco meses.

De acuerdo con la querella, la mujer acudió el pasado 14 de junio al precinto de Barrio Obrero para solicitar ayuda, alegando que Acevedo Rivera la insultaba constantemente, la amenazaba de muerte y le impedía salir de la residencia, por lo que temía por su vida y seguridad. La perjudicada también denunció haber sido víctima de agresión sexual, presuntamente como parte de un patrón de violencia de género.

La Fiscalía de San Juan radicó cargos por maltrato, amenaza, restricción de la libertad y agresión sexual conyugal en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

La jueza Infante Bosques encontró causa para arresto en ausencia y expidió una orden de arresto con una fianza global de $80,000.

Acevedo Rivera fue posteriormente arrestado por agentes de la División de Arrestos de San Juan y, tras no prestar la fianza, quedó ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

No se ha indicado la fecha de la vista preliminar aún.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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Violencia de géneroPolicía de Puerto Ricoviolencia machistaSan JuanBreaking NewsBarrio Obrero
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