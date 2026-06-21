Sin agua y sin tregua: miles de familias continúan a secas debido a la crisis en la AAA

Caguas - Miguel Vega llevaba semanas preparando la celebración del Día de los Padres en su hogar, en el sector La Guasábara de este municipio: compró la comida, acondicionó el patio e, incluso, dejó listo el espacio para su perrita Akana, a quien le puso un pañuelo con la bandera de Puerto Rico.

Pero, para su sorpresa, la reunión familiar no se pudo dar en su hogar este domingo y tuvo que ser relocalizada debido a la crisis en el sistema de agua que ha impactado a decenas de miles de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) las pasadas semanas.

Aunque la corporación pública ha atendiendo las averías progresivamente, no ha logrado restablecer el suministro de agua a todos los abonados afectados.

“Tuvimos que relocalizarla a casa de uno de nuestros miembros de la familia para poder llevar a cabo la actividad. (Los familiares) estaban un poquito tristes y decepcionados; ya es algo familiar que celebremos el Día de los Padres, algunas veces en una casa, otras veces en otra”, contó Vega.

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“En esta ocasión, me tocaba a mí, y estaba bien entusiasmado, logré limpiar todo el patio, hacer todas las labores, habíamos hecho la compra y, lamentablemente, tuvimos que cambiarla”, agregó, tras destacar que no contaba con servicio de agua potable desde el 12 de junio, cuando se anunció la primera de tres averías en una de las líneas del Superacueducto.

La situación se exacerbó para ellos cuando, la semana pasada, apareció una cuarta rotura en una línea que interconecta con el Supertubo, que afectó el flujo del agua hacia la planta de bombas Finca Rosso 2 y que mantuvo, inicialmente, a cerca de 27,000 personas sin servicio.

“Tenemos una cisterna, la logramos llenar antes que ocurriera el incidente, duramos entre unos cuatro a cinco días. Luego de eso, logramos tener acceso a una cisterna portátil que nos brindó la oportunidad de tener agua y rellenar”, explicó Vega sobre sus estrategias para preservar el líquido para él, su esposa y su perrita de seis años.

Vega, quien trabaja como ingeniero eléctrico independiente, utilizó una cisterna que le duró entre cuatro y cinco días antes de que tuviese que recurrir a buscar una cisterna portátil para rellenar su tanque. (alexis.cedeno)

En la tarde del jueves, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, adelantó que las labores de reparación tardarían hasta el viernes. Sostuvo, además, que el trabajo sería más sencillo que las averías anteriores que sufrió el Superacueducto y que la recuperación sería más rápida. Pero la agonía para esta y otras miles de familias no termina.

“Es poca la esperanza, ya cada vez el pueblo se siente más falto de esperanza, la indignación aumenta, y es poco lo que esperamos lamentablemente. Hay veces que uno piensa tratar de enajenarse de todo lo que está pasando, tratando de ser autosostenible, y yo entiendo que eso resuelve de cierto modo algunas de las cosas, por lo menos, para satisfacción personal, pero si nos movemos al colectivo, que es a donde debemos estar mirando, no nos ayuda”, expresó Vega.

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“Debemos movernos más a tratar de ser más conscientes con lo que es la ciudadanía, ser menos político y más procomunidad. En estos momentos, hay mucha polémica política, y eso nos divide, debemos enfocarnos en lo que es el ciudadano”, añadió.

Diez días sin servicio

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, dijo este domingo que ya sumaban 10 días sin servicio de agua potable en zonas de ese municipio. Señaló que todavía hay “un número considerable de ciudadanos de Caguas que continúa enfrentando interrupciones” en el suministro. “Para esas familias, la emergencia no ha terminado”, enfatizó.

“Reconocemos el trabajo que se ha realizado hasta el momento, pero el esfuerzo no puede disminuir mientras todavía haya comunidades esperando recuperar un servicio esencial. Hacemos un llamado a la AAA a mantener todos los recursos y acciones necesarias hasta lograr la recuperación completa del sistema y el restablecimiento total del servicio”, afirmó el ejecutivo municipal, mediante declaraciones escritas.

Miranda Torres dijo que, en Caguas, continuaban sin servicio La Ponderosa, residencial Jardines de San Carlos, parque San Antonio, condominio Vista Real 1 y 2, La Mesa, La Cima, Ciudad Jardin, El Verde y Reparto San José.

1 / 15 | En imágenes: la reparación de la rotura en una línea de 48 pulgadas en Bayamón. El miércoles, personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reportó una nueva avería en una línea principal de 48 pulgadas, en Bayamón. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 15 En imágenes: la reparación de la rotura en una línea de 48 pulgadas en Bayamón El miércoles, personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reportó una nueva avería en una línea principal de 48 pulgadas, en Bayamón. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

En tanto, la AAA declaró que un total de 12,961 clientes continuaban este domingo sin servicio, del total de 1,321,837 abonados de esa corporación pública. De los afectados, 6,594 continuaban en proceso de recuperación.