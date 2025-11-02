Opinión
2 de noviembre de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban más de $3,000 en efectivo de panadería en Cupey: la Policía investiga el suceso

Los sospechosos usaron un auto para forzar su entrada al negocio

2 de noviembre de 2025 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Croissants en una panadería.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Miles de dólares fueron robados en una panadería en circunstancias que son investigadas por la Policía desde este domingo, en Cupey, San Juan.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados en horas de la madrugada, en el negocio La Nueva Frontera, en la PR-844.

Según el informe policiaco, el querellante alegó que “alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del establecimiento utilizando un vehículo de motor con el fin de obtener acceso al interior”.

“Una vez ahí, se apropiaron de tres cajas registradoras con $3,100 en efectivo”, agregó.

Al lugar se personó el policía municipal Lisandro Torres, de Servicios Técnicos, quien tomó 25 fotos de la escena.

El agente Wesley Rodríguez, del Precinto de Cupey, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
