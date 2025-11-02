Roban más de $3,000 en efectivo de panadería en Cupey: la Policía investiga el suceso

Miles de dólares fueron robados en una panadería en circunstancias que son investigadas por la Policía desde este domingo, en Cupey, San Juan.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados en horas de la madrugada, en el negocio La Nueva Frontera, en la PR-844.

Según el informe policiaco, el querellante alegó que “alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del establecimiento utilizando un vehículo de motor con el fin de obtener acceso al interior”.

“Una vez ahí, se apropiaron de tres cajas registradoras con $3,100 en efectivo”, agregó.

Al lugar se personó el policía municipal Lisandro Torres, de Servicios Técnicos, quien tomó 25 fotos de la escena.