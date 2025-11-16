Grave un menor herido con un arma de fuego en Juana Díaz
También investigan otro caso de un baleado en Bayamón y un incidente que resultó con herido con arma blanca en Villalba
16 de noviembre de 2025 - 7:40 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un menor de edad resultó herido en la noche de este sábado en Juana Díaz.
De acuerdo con la investigación preliminar, la Uniformada fue notificada a eso de las 2:04 a.m. del domingo sobre los hechos que fueron registrados a eso de las 9:46 p.m.
Cuando llegaron los agentes, confirmaron la información de que un menor fue herido en la cabeza con un arma de fuego, por lo que fue transportado a un hospital. No se detalló su condición, pero fue notificado como “grave”.
Mientras, en otro caso no relacionado, poco después de la medianoche de hoy se reportó un herido tras una pelea en un negocio del barrio Romero de Villalba.
Tras ser notificados, los oficiales llegaron al lugar y encontraron a un hombre con una herida de arma blanca en el rostro. Fue trasladado a un hospital.
También a la medianoche, la Policía fue avisada sobre otro incidente en Vega Baja.
Según la información preliminar, una llamada al cuartel de la Policía avisó que un hombre herido de bala había llegado a un hospital de ese municipio. No se detalló la gravedad de su condición de salud.
