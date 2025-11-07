Opinión
7 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
A la cárcel hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor en Ponce

Pedro Juan Fernández Miró, de 62 años, no prestó la fianza de $60,000

7 de noviembre de 2025 - 10:12 PM

Pedro Juan Fernández Miró, de 62 años y residente de Ponce, enfrenta cargos de maltrato y actos lascivos presuntamente cometidos contra una menor de 9 años. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra un hombre de 62 años que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de nueve años, informó la Policía.

La fiscal Natasha Muñoz, de la Fiscalía de Ponce, formuló cargos por actos lascivos y maltrato de menores contra Pedro Juan Fernández Miró por hechos ocurridos el 18 de agosto, cuando el imputado supuestamente cometió el delito.

No se indicó si Fernández Miró es familiar de la víctima.

Soto Padua fijó una fianza global de $60,000 con supervisión electrónica la cual no pudo prestar. Fernández Miró permanecerá bajo custodia hasta el 18 de noviembre, cuando se celebrará la vista preliminar.

El Tribunal de Ponce imputó cargos por actos lascivos y maltrato de menores contra Pedro Juan Fernández Miró, por hechos ocurridos el pasado 18 de agosto
El Tribunal de Ponce imputó cargos por actos lascivos y maltrato de menores contra Pedro Juan Fernández Miró, por hechos ocurridos el pasado 18 de agosto (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
