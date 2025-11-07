A la cárcel hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor en Ponce

La jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra un hombre de 62 años que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de nueve años, informó la Policía.

La fiscal Natasha Muñoz, de la Fiscalía de Ponce, formuló cargos por actos lascivos y maltrato de menores contra Pedro Juan Fernández Miró por hechos ocurridos el 18 de agosto, cuando el imputado supuestamente cometió el delito.

No se indicó si Fernández Miró es familiar de la víctima.

Soto Padua fijó una fianza global de $60,000 con supervisión electrónica la cual no pudo prestar. Fernández Miró permanecerá bajo custodia hasta el 18 de noviembre, cuando se celebrará la vista preliminar.