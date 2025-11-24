Una mujer y dos menores mueren tras ser atropellados en Canóvanas

Dos menores y una mujer fallecieron luego de ser atropellados, a eso de las 2:12 p.m. del domingo, en un incidente investigado por la Policía en la PR-3, en Canóvanas.

De acuerdo con un informe policíaco, los hechos ocurrieron cerca de The Outlets 66, en el mencionado municipio.

Inicialmente, las autoridades informaron que había dos víctimas, pero luego aclararon que dos de ellas fallecieron en la escena, identificados como Angélica Lebrón de Jesús, de 42 años, su hijo Jayden Bermúdez Lebrón, de 12 años, ambos residentes de Loíza.

Mientras, Kenny Yadiel Almonte Olea, de 14 años y residente de Carolina, falleció en un hospital del área mientras recibía asistencia médica.

La información también apuntaba a que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 indicó que los peatones se encontraban caminando por un área verde, en la vía, cuando fueron impactados por un vehículo.

Por su parte, el ayuntamiento informó que los dos menores fallecidos formaban parte de un equipo juvenil de baloncesto del municipio. De hecho, de acuerdo con expresiones del teniente Rodolfo León, director auxiliar de Patrullas y Carreteras, a Telenoticias (Telemundo), el grupo se encontraba pidiendo dinero para una competencia deportiva en la República Dominicana, en 2026.

La información también fue compartida por el ayuntamiento.

“Esta es una tragedia que nos conmueve a todos. Nuestras oraciones están con las familias y con nuestros jóvenes. No estarán solos; nuestro municipio está con ustedes en cada paso”, expresó la alcaldesa Lornna Soto, en declaraciones escritas.

León confirmó que iniciaron el proceso de investigación y que el sospechoso, un joven de 18 años que alega que se quedó dormido, permanece detenido. A este le realizaron una prueba de alcohol, que arrojó 0.00%.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que el joven de 18 años y residente de Loíza “conducía su vehículo Suzuki Vitara de color rojo y del año 2008, por la ruta PR-66 a exceso de velocidad, al llegar a la intersección con la carretera PR-3 y la PR-188, el mismo perdió el control y dominio del volante, desviándose hacia el área verde ubicada al lado derecho de la vía".

El vehículo “impactó con la parte frontal lateral derecha del auto a la parte posterior lateral izquierda de una Toyota Tacoma, color verde, año 2021, la cual se encontraba estacionada en el lugar”.

Agregó que, luego, “el vehículo Suzuki continuó la marcha e impactó con la parte frontal a tres peatones que se encontraban en el área”.

A preguntas de este medio sobre si se vislumbra una radicación de cargos, el teniente León detalló que “esperamos por el Ministerio Público, que es quien determinará”.