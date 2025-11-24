Opinión
24 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo deja el saldo de un asesinado y dos heridos en Ponce

Paramédicos intentaron salvarles la vida, pero el fallecimiento de uno de los baleados fue certificada en un hospital

24 de noviembre de 2025 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 408 asesinatos en lo que va de este año, 37 menos que los 445 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona fue asesinada y otras dos resultaron heridas en la madrugada de este lunes en Ponce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:29 a.m., en los predios del negocio Wood, ubicado en la avenida Hostos.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación.

“Al llegar los agentes a la escena, tres personas (estaban) heridas de bala”, indica el informe policiaco.

Los perjudicados fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien posteriormente certificó la muerte de un hombre, que al momento no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 408 asesinatos en lo que va de este año, 37 menos que los 445 registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
