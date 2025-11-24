Tiroteo deja el saldo de un asesinado y dos heridos en Ponce

Una persona fue asesinada y otras dos resultaron heridas en la madrugada de este lunes en Ponce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:29 a.m., en los predios del negocio Wood, ubicado en la avenida Hostos.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación.

“Al llegar los agentes a la escena, tres personas (estaban) heridas de bala”, indica el informe policiaco.

Los perjudicados fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien posteriormente certificó la muerte de un hombre, que al momento no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.