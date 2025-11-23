Investigan asesinato en el municipio de Florida
Las autoridades fueron inicialmente alertadas sobre un herido de bala
23 de noviembre de 2025 - 6:56 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en el municipio de Florida.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:39 a.m., en la carretera PR-642, del sector El Junco.
Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala.
Cuando llegó el agente a la escena, encontró que había un hombre sin signos vitales.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 407 asesinatos en lo que va de este año, 35 menos que los 442 registrados a la misma fecha en el 2024.
