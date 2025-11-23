Investigan asesinato en el municipio de Florida

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en el municipio de Florida.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:39 a.m., en la carretera PR-642, del sector El Junco.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala.

Cuando llegó el agente a la escena, encontró que había un hombre sin signos vitales.