Fallece motorista de 42 años tras choque en Coamo

Un hombre de 42 años falleció en un choque de motora en la tarde de este domingo en Coamo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:47 a.m., en el kilómetro 12.8 de la carretera PR-153.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de la motora Honda VTX transitaba “a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del volante”, por lo que “invade el carril contrario impactando con su parte frontal a la parte lateral izquierda del vehículo de motor Jeep Wrangler color gris año 2017”.

La Policía señaló que Carlos Santiago Ramos salió expulsado de la motora y fue impactado por otro auto, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

Mientras, el conductor del vehículo de motor Jeep Wrangler, de 52 años, se negó a la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo, por lo que solicitaron una orden de registro y allanamiento, que fue expedida por el juez Ángel Rodríguez para extraer la muestra de la sangre, que fue tomada en el Hospital Menonita en Coamo. Al momento no se indicó el resultado.

La conductora del otro auto, marca Honda, de 38 años, arrojó .000% de alcohol en el organismo mediante la prueba de aliento.

La Fiscal Tania Delgado, de la fiscalía de Aibonito impartió instrucciones de ocupar los vehículos, tomar medida, fotos del lugar y el levantamiento del cadáver.