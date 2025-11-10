Hallan causa para arresto contra mujer por agresión con cuchillo que dejó a dos personas heridas en Corozal

La agresión, clasificada como “grave”, se reportó a eso de las 10:20 p.m. en la PR-164, kilómetro 12.5, del sector Pancho Febus, en el barrio Palmarejo.

El informe del domingo indicó que “en medio de una disputa una mujer de 59 años de edad, le ocasionó daños a un vehículo de motor con un objeto contundente”.

“Posteriormente la agresora hirió con un arma blanca (cuchillo) a una mujer y un hombre”, agregó.

En comunicado de prensa divulgado este lunes, la Policía informó que los cargos radicados alegan que Carmen Cobián Díaz llegó hasta las escaleras de la residencia del perjudicado de 48 años, acercándose a su vehículo y comenzó a agredir a su expareja, y a una mujer de 49 años que lo acompañaba.

Añadió que lo hirió en el costado izquierdo y a la mujer en el área de la cabeza, cuello y otras partes del cuerpo.

El caso fue consultado con la fiscal Linda Sepúlveda, quien ordenó radicarle por maltrato, maltrato agravado en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), así como por Ley de Armas y escalamiento agravado.