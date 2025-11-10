Opinión
10 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra mujer por agresión con cuchillo que dejó a dos personas heridas en Corozal

La Policía informó que la imputada enfrenta cargos por violencia de género

10 de noviembre de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agresión, clasificada como “grave”, se reportó a eso de las 10:20 p.m. en la PR-164, kilómetro 12.5, del sector Pancho Febus, en el barrio Palmarejo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de una mujer por una agresión con un cuchillo que dejó a dos personas heridas en Corozal.

RELACIONADAS

La agresión, clasificada como “grave”, se reportó a eso de las 10:20 p.m. en la PR-164, kilómetro 12.5, del sector Pancho Febus, en el barrio Palmarejo.

El informe del domingo indicó que “en medio de una disputa una mujer de 59 años de edad, le ocasionó daños a un vehículo de motor con un objeto contundente”.

“Posteriormente la agresora hirió con un arma blanca (cuchillo) a una mujer y un hombre”, agregó.

En comunicado de prensa divulgado este lunes, la Policía informó que los cargos radicados alegan que Carmen Cobián Díaz llegó hasta las escaleras de la residencia del perjudicado de 48 años, acercándose a su vehículo y comenzó a agredir a su expareja, y a una mujer de 49 años que lo acompañaba.

Añadió que lo hirió en el costado izquierdo y a la mujer en el área de la cabeza, cuello y otras partes del cuerpo.

El caso fue consultado con la fiscal Linda Sepúlveda, quien ordenó radicarle por maltrato, maltrato agravado en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), así como por Ley de Armas y escalamiento agravado.

Luego de evaluar la prueba, el juez Juan G. Portell encontró causa para arresto, señalándole una fianza global de $500,000. Al no prestarla, fue ingresada a la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar.

Ley 54Violencia de géneroPolicía de Puerto RicoTribunal de Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
