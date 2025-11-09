Agresión grave en Corozal: una mujer y un hombre resultan con heridas de arma blanca

Una mujer y un hombre resultaron con heridas de arma blanca en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche del sábado, en Corozal.

La agresión, clasificada como “grave”, se reportó a eso de las 10:20 p.m. en la PR-164, kilómetro 12.5, del sector Pancho Febus, en el barrio Palmarejo.

Según el informe preliminar de la Uniformada, “en medio de una disputa una mujer de 59 años de edad, le ocasionó daños a un vehículo de motor con un objeto contundente”.

“Posteriormente la agresora hirió con un arma blanca (cuchillo) a una mujer y un hombre”, agregó.

De acuerdo con la Policía, el perjudicado resultó con heridas en el área del abdomen y la mujer en el área de la cabeza.

“Las víctimas fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y se desconoce la condición de ambos”, apuntó el comunicado policiaco.

“Referente a estos hechos hay una persona detenida por la policía”, añadió.