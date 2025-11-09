Opinión
9 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere caballo impactado por un auto en Guayama: jinete sufre heridas de gravedad

Ocurrió a eso de las 10:10 p.m. del sábado, en la PR-748

9 de noviembre de 2025 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jinete fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y referido al Hospital Centro Médico de San Juan. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un caballo falleció y un jinete resultó herido en un accidente de tránsito reportado en la noche de este sábado en Guayama.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:10 p.m., en la PR-748, kilómetro 1.9, del sector Olimpo.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de un vehículo Nissan Kicks blanco de 2024, de 21 años, “impactó con la parte frontal de su vehículo al equino”, causándoles “heridas de gravedad y la muerte al equino”.

El jinete fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de San Juan.

El informe no detalló si le realizaron prueba de alcohol al conductor.

La agente Vivian Lugo, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, en unión al fiscal Yosue Caban, se hicieron cargo del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
