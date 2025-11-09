Muere caballo impactado por un auto en Guayama: jinete sufre heridas de gravedad

Un caballo falleció y un jinete resultó herido en un accidente de tránsito reportado en la noche de este sábado en Guayama.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:10 p.m., en la PR-748, kilómetro 1.9, del sector Olimpo.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de un vehículo Nissan Kicks blanco de 2024, de 21 años, “impactó con la parte frontal de su vehículo al equino”, causándoles “heridas de gravedad y la muerte al equino”.

El jinete fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de San Juan.

El informe no detalló si le realizaron prueba de alcohol al conductor.