Muere caballo impactado por un auto en Guayama: jinete sufre heridas de gravedad
Ocurrió a eso de las 10:10 p.m. del sábado, en la PR-748
9 de noviembre de 2025 - 10:22 AM
9 de noviembre de 2025 - 10:22 AM
Un caballo falleció y un jinete resultó herido en un accidente de tránsito reportado en la noche de este sábado en Guayama.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:10 p.m., en la PR-748, kilómetro 1.9, del sector Olimpo.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de un vehículo Nissan Kicks blanco de 2024, de 21 años, “impactó con la parte frontal de su vehículo al equino”, causándoles “heridas de gravedad y la muerte al equino”.
El jinete fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de San Juan.
El informe no detalló si le realizaron prueba de alcohol al conductor.
La agente Vivian Lugo, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, en unión al fiscal Yosue Caban, se hicieron cargo del caso.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: