Hombre denuncia asalto en motora frente a una iglesia de Bayamón

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del domingo, un incidente de robo reportado en la urbanización Villa Rica, frente a la Iglesia Casa de Restauración, en Bayamón.

De acuerdo a un informe de la Uniformada, el querellante, un hombre de 27 años, indicó que estaba caminando por la zona cuando se le acercó un individuo en una motora. Acto seguido, metió una mano en su abrigo para fingir que tenía un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, le robó su cartera. En el interior de esta había documentos personales, tarjetas y dinero en efectivo.