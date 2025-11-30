Hombre denuncia asalto en motora frente a una iglesia de Bayamón
El perjudicado, de 27 años, indicó que el asaltante fingió tener un arma de fuego
30 de noviembre de 2025 - 4:16 PM
Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del domingo, un incidente de robo reportado en la urbanización Villa Rica, frente a la Iglesia Casa de Restauración, en Bayamón.
De acuerdo a un informe de la Uniformada, el querellante, un hombre de 27 años, indicó que estaba caminando por la zona cuando se le acercó un individuo en una motora. Acto seguido, metió una mano en su abrigo para fingir que tenía un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, le robó su cartera. En el interior de esta había documentos personales, tarjetas y dinero en efectivo.
Tras el atraco, el asaltante se marchó del lugar en el vehículo sin causar daños al querellante.
La agente Jennifer González refirió el caso a la División de Robos del CIC de Bayamón para continuar la pesquisa.
