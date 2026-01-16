Motociclista fallece tras impactar a otro vehículo en San Germán

Un motociclista falleció en la tarde del jueves tras impactar a un vehículo en la carretera 102, kilómetro 34.1, frente al Centro de Convenciones de San Germán.

De acuerdo con la Policía, Erickson Nazario Rivera, de 38 años, supuestamente conducía a exceso de velocidad una motora Honda XR 650.

Según el informe de las autoridades, al llegar frente al Centro de Convenciones, Nazario Rivera rebasó varios vehículos por el área del paseo.

En ese momento, perdió el control y dominio de la motora y chocó contra la parte frontal de un vehículo Toyota Echo.

Tras el incidente, el motociclista murió a causa de las heridas recibidas.