Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista fallece tras impactar a otro vehículo en San Germán

Según la Policía, el hombre suspuestamente manejaba a exceso de velocidad y rebasó a varios carros antes del incidente

16 de enero de 2026 - 7:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Car accident (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista falleció en la tarde del jueves tras impactar a un vehículo en la carretera 102, kilómetro 34.1, frente al Centro de Convenciones de San Germán.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, Erickson Nazario Rivera, de 38 años, supuestamente conducía a exceso de velocidad una motora Honda XR 650.

Según el informe de las autoridades, al llegar frente al Centro de Convenciones, Nazario Rivera rebasó varios vehículos por el área del paseo.

En ese momento, perdió el control y dominio de la motora y chocó contra la parte frontal de un vehículo Toyota Echo.

Tras el incidente, el motociclista murió a causa de las heridas recibidas.

La División Patrullas de Carreteras de Mayagüez y la fiscal Yanitza Negrón se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoSan Germán
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: