Motociclista fallece tras impactar a otro vehículo en San Germán
Según la Policía, el hombre suspuestamente manejaba a exceso de velocidad y rebasó a varios carros antes del incidente
16 de enero de 2026 - 7:31 AM
Un motociclista falleció en la tarde del jueves tras impactar a un vehículo en la carretera 102, kilómetro 34.1, frente al Centro de Convenciones de San Germán.
De acuerdo con la Policía, Erickson Nazario Rivera, de 38 años, supuestamente conducía a exceso de velocidad una motora Honda XR 650.
Según el informe de las autoridades, al llegar frente al Centro de Convenciones, Nazario Rivera rebasó varios vehículos por el área del paseo.
En ese momento, perdió el control y dominio de la motora y chocó contra la parte frontal de un vehículo Toyota Echo.
Tras el incidente, el motociclista murió a causa de las heridas recibidas.
La División Patrullas de Carreteras de Mayagüez y la fiscal Yanitza Negrón se hicieron cargo de la investigación.
