Peatón fallece atropellado en Mayagüez
La Policía informó que el conductor se detuvo en la escena
15 de enero de 2026 - 6:51 AM
Los hechos fueron reportados a eso de las 3:14 a.m., frente a un negocio en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de auto con peatón.
Al llegar, los agentes encontraron al conductor del vehículo Kia Forte, color blanco del año 2024 y el cuerpo de un peatón, que no ha sido identificado, de aproximadamente de 30 a 40 años, que falleció en el lugar por las heridas recibidas.
Mientras, el conductor arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en el organismo.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado nueve personas fallecidas en accidentes de tránsito, uno más que los ocho registrados a la misma fecha el año pasado.
