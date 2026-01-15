Peatón fallece atropellado en Mayagüez

Un hombre falleció atropellado en la madrugada de este jueves en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:14 a.m., frente a un negocio en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de auto con peatón.

Al llegar, los agentes encontraron al conductor del vehículo Kia Forte, color blanco del año 2024 y el cuerpo de un peatón, que no ha sido identificado, de aproximadamente de 30 a 40 años, que falleció en el lugar por las heridas recibidas.

Mientras, el conductor arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en el organismo.