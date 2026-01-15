Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado en Mayagüez

La Policía informó que el conductor se detuvo en la escena

15 de enero de 2026 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente municipal no se detuvo en la escena, sino “más adelante”, donde llamó a un cuartel de la Policía, contó Colón March, director del área policiaca de Aibonito. (GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado nueve personas fallecidas en accidentes de tránsito, uno más que los ocho registrados a la misma fecha el año pasado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un hombre falleció atropellado en la madrugada de este jueves en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:14 a.m., frente a un negocio en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de auto con peatón.

Al llegar, los agentes encontraron al conductor del vehículo Kia Forte, color blanco del año 2024 y el cuerpo de un peatón, que no ha sido identificado, de aproximadamente de 30 a 40 años, que falleció en el lugar por las heridas recibidas.

Mientras, el conductor arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en el organismo.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado nueve personas fallecidas en accidentes de tránsito, uno más que los ocho registrados a la misma fecha el año pasado.

Peatón arrollado Accidentes de Tránsito Mayagüez Policía de Puerto Rico Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
