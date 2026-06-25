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París alerta sobre saturación de hospitales por intenso calor y veta el alcohol a partir del viernes

Gran parte de Europa occidental ha estado sufriendo esta semana una intensa ola de calor

25 de junio de 2026 - 3:21 PM

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Una persona se refresca en una fuente en el Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante la ola de calor que ha azotado París durante la pasada semana. (Christophe Ena)
Por Servicios combinados

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa y el área metropolitana están cerca de la “saturación” y anunció la prohibición del consumo de alcohol a partir del mediodía del viernes.

“Estamos llegando a una ‘saturación’ de los centros hospitalarios”, declaró el prefecto de policía, que destacó que el número de ingresos “no cesa de aumentar”.

La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en París a partir del mediodía del viernes.

Las temperaturas altas llegaron a Puerto Rico y son inevitables. Las olas de calor suelen durar por varias horas al día.Vestir con prendas que no transpiran. Ponte ropa que transpiren, como de algodón o de lino, que permiten que el cuerpo respire mejor.
1 / 28 | 15 cosas que nunca debes hacer en una ola de calor. Las temperaturas altas llegaron a Puerto Rico y son inevitables. - Ross D. Franklin

Gran parte de Europa occidental ha estado sufriendo esta semana una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron los 104 grados Fahrenheit (°F) en muchos lugares.

Estas condiciones extremas se han presentado en junio, antes de lo habitual en el verano. Se están batiendo récords de temperatura día y noche. Si a esto le sumamos la humedad, el clima se asemeja más a un trópico que a uno templado.

El calor proviene del norte de África y está afectando a España, Francia, Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, la mayoría de estos países sin aire acondicionado generalizado y poco acostumbrados a un calor tan sofocante.

Se espera que las condiciones mejoren en los próximos días, aunque aún queda julio y agosto, el apogeo tradicional del verano europeo.

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