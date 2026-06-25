París alerta sobre saturación de hospitales por intenso calor y veta el alcohol a partir del viernes

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa y el área metropolitana están cerca de la “saturación” y anunció la prohibición del consumo de alcohol a partir del mediodía del viernes.

“Estamos llegando a una ‘saturación’ de los centros hospitalarios”, declaró el prefecto de policía, que destacó que el número de ingresos “no cesa de aumentar”.

La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en París a partir del mediodía del viernes.

1 / 28 | 15 cosas que nunca debes hacer en una ola de calor. Las temperaturas altas llegaron a Puerto Rico y son inevitables. - Ross D. Franklin 1 / 28 15 cosas que nunca debes hacer en una ola de calor Las temperaturas altas llegaron a Puerto Rico y son inevitables. Ross D. Franklin Compartir

Gran parte de Europa occidental ha estado sufriendo esta semana una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron los 104 grados Fahrenheit (°F) en muchos lugares.

Estas condiciones extremas se han presentado en junio, antes de lo habitual en el verano. Se están batiendo récords de temperatura día y noche. Si a esto le sumamos la humedad, el clima se asemeja más a un trópico que a uno templado.

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El calor proviene del norte de África y está afectando a España, Francia, Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, la mayoría de estos países sin aire acondicionado generalizado y poco acostumbrados a un calor tan sofocante.