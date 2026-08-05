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El cocodrilo Fidel cumple 40 años: así es su vida en un zoológico en Kazajistán

El reptil fue bautizado en honor al líder de la revolución cubana

5 de agosto de 2026 - 9:34 AM

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El zoológico de Almaty celebra este miércoles el 40 cumpleaños del cocodrilo cubano Fidel. (Gaujar Abildzhán/Zoológico de Almaty)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Astaná - El zoológico de Almaty celebra este miércoles el 40 cumpleaños del cocodrilo cubano Fidel, tocayo del líder de la revolución cubana, informó este miercoles el servicio de prensa de la Alcaldía de esa ciudad kazaja.

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“Hoy el zoológico de Almaty celebra un acontecimiento especial, el cocodrilo cubano Fidel celebra su 40 cumpleaños”, indicó la administración de la antigua capital de Kazajistán.

Según las autoridades, Fidel nació en 1986 y llegó a Almaty en 2001, procedente del zoológico de Riga, la capital de Letonia.

Para esta celebración, los empleados del zoológico confeccionaron una tarta con la comida favorita del reptil, carne de res.

Según las autoridades, Fidel nació en 1986 y llegó a Almaty en 2001.
Según las autoridades, Fidel nació en 1986 y llegó a Almaty en 2001. (Gaujar Abildzhán/Zoológico de Almaty)

La Alcaldía señaló que Fidel goza de buena salud, es bastante activo y está bajo constante observación por parte de los veterinarios y empleados del zoo.

Los cocodrilos cubanos (crocodylus rhombifer), que habitan en agua dulce, suelen vivir varias décadas.

En el zoológico de Almaty Fidel es alimentado una vez por semana, ya que estos animales tienen una digestión muy lenta.

La alimentación de este depredador, considerado una de las especies más inteligentes de su tipo debido a su capacidad de reconocer algunas órdenes y señales de manos, suele ocurrir los martes en la tarde, un proceso que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de este zoológico.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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