Ola de calor sin precedentes en Europa desborda las funerarias de París

PARÍS — Cada pocos minutos, suena el teléfono del propietario de la morgue. Desde que una ola de calor sin precedentes empezó a cobrar vidas y a agotar el espacio de almacenamiento de cadáveres en París y sus alrededores, los directores de funerarias y las familias en duelo que le llaman suelen tener casi la misma pregunta: ¿tiene sitio para uno más?

Con las 32 plazas de su cámara frigorífica ocupadas, Zouhaeir Hertelli se ve obligado, a regañadientes, a decir con suavidad “Non”, una y otra y otra vez.

“Nos enfrentamos a una situación realmente catastrófica”, se lamentó. “Estoy recibiendo cientos de llamadas”.

A medida que la histórica ola de calor desplazaba sus temperaturas mortales hacia el este este fin de semana, afectando a otras partes de Europa, Francia comenzó a contabilizar el coste humano que había dejado a su paso.

1 / 19 | Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura. Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. - Michel Euler 1 / 19 Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. Michel Euler Compartir

Podría llevar tiempo contabilizar las muertes relacionadas con el calor

El trabajo estadístico y de salud pública para contabilizar las muertes relacionadas con el calor podría llevar semanas o meses. Pero ya es evidente que el balance provocado por las intensas e implacables temperaturas extremas ha sido terrible en Francia, el primer país afectado desde mediados de junio, sobre todo entre las personas mayores que fallecieron en sus hogares.

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“Nos enfrentamos a un enorme aumento de las muertes provocadas por la ola de calor y estamos realmente desbordados, desbordados, desbordados”, afirmó Hertelli.

En su primera estimación preliminar, la agencia nacional de salud pública señaló que las muertes se dispararon durante el punto álgido de la ola de calor que azotó Francia la semana pasada, que abrasó gran parte del país más grande de Europa con temperaturas que en muchos lugares superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) y que, además, batieron récords de máximas nocturnas, un doble golpe agotador para unos cuerpos ya fatigados.

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La Agencia de Salud Pública de Francia señaló que el pasado miércoles se produjeron más de 1,200 fallecimientos, cuando Francia registró el día más caluroso de su historia, batiendo un récord que se había establecido apenas el día anterior.

A continuación, las muertes aumentaron a más de 1,400 el jueves y a otras 1,400 el viernes, señaló. A modo de comparación, la tasa de mortalidad antes de la ola de calor, en abril y mayo, se situaba entre 900 y 1,000 al día, precisó.

La agencia advirtió que espera que su estimación de un exceso de mortalidad de al menos 1,000 personas solo durante esos tres días sofocantes aumente a medida que vayan llegando más certificados de defunción de personas que fallecieron en sus hogares y en centros de atención a personas mayores, donde la mayoría de las muertes aún no se registran de forma electrónica.

“Por lo tanto, la mortalidad será superior a estas primeras cifras”, señaló la agencia.

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Muchos de los fallecidos tenían 65 años o más

El organismo estatal señaló que el 85 % de las muertes registradas hasta la fecha durante los tres días analizados correspondían a personas de 65 años o más y que se había producido un fuerte aumento de las muertes en el domicilio —de alrededor del 40 %—, especialmente en la región de París.

Hertelli y otros representantes del sector funerario afirmaron que los depósitos de cadáveres de París se quedaron rápidamente sin espacio de almacenamiento. El Ayuntamiento señaló que se instalaron dos unidades temporales de almacenamiento, con 20 plazas cada una, para los depósitos municipales, y que los hospitales de la ciudad aportaron otras 50 plazas adicionales.

Aun así, Hertelli contó que los directores de las funerarias con los que habló le dijeron que se veían obligados a almacenar los cadáveres en lugares tan lejanos como Chartres —a 80 kilómetros (50 millas) de París— y en otras regiones de los alrededores de la capital. Para ganar espacio, explicó que ha solicitado a las autoridades permiso para instalar temporalmente contenedores refrigerados fuera de su morgue, situada junto al aeropuerto de Orly, en París, pero que aún está a la espera de recibir luz verde.

“Las familias están sufriendo”, afirmó. “No tenemos ninguna solución que ofrecerles, porque las funerarias están llenas. Así que esto nos afecta profundamente, sentimos empatía por ellas, pero no hay nada que podamos ofrecer. Realmente nos enfrentamos a un problema, un gran problema”, añadió.

Las temperaturas alcanzaron máximos históricos

Las temperaturas máximas históricas de 2003, superadas en esta ocasión, se atribuyeron a 15,000 muertes, lo que provocó una reflexión a nivel nacional sobre la atención a las personas mayores, que se vieron especialmente afectadas. También se atribuyeron más de 5,700 muertes al calor durante un verano excepcionalmente caluroso el año pasado.

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Véronique Bertrand, directora de una funeraria de París, afirmó que teme que se hayan olvidado las lecciones aprendidas.

“La mayoría de las muertes a las que nos enfrentamos en este momento corresponden a personas que vivían solas en casa, aisladas. Dadas las circunstancias en las que fueron halladas, no cabe otra conclusión que la de que se trata de muertes causadas por el calor”, afirmó Bertrand.

“Creo que la gente necesita despertar sin lugar a dudas, que la solidaridad tiene que volver, que lo que ocurrió en 2003 supuso un paso en esa dirección, con personas que pensaban en sus vecinos, en quienes les rodean y viven solos, y quizá comprobando de vez en cuando que beben agua y que se les atiende”, añadió.

“Con el paso de los años, quizá hayamos olvidado que podría volver a ocurrir y que las cosas podrían incluso ser peores”, advirtió.

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