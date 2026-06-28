Francia registra unas 1,000 nuevas muertes en pleno apogeo de la ola de calor

Francia registró alrededor de 1,000 fallecimientos adicionales la semana pasada, en pleno apogeo de la ola de calor que ha batido todos los récords, según informó el domingo la agencia de salud pública del país, mientras que el director de la Organización Mundial de la Salud advertía de que Europa es ahora el continente que se calienta más rápidamente y debe tomar más medidas para proteger a sus ciudadanos.

Durante el fin de semana se batieron récords de temperatura en varios países, se declararon incendios forestales en Alemania y la policía de Berlín utilizó cañones de agua para refrescar a la multitud.

Mientras tanto, la ola de calor se fue desplazando poco a poco hacia el este del continente.

Alemania batió un nuevo récord por tercer día consecutivo con 41.7 grados Celsius (107 grados Fahrenheit) en Neißemünde, cerca de la frontera con Polonia. La República Checa también registró su día más caluroso de la historia, con 41.1 °C (106,4 °F).

Un nuevo estudio de World Weather Attribution, una iniciativa de colaboración entre científicos con sede en Europa, reveló el viernes que las temperaturas y la humedad récord registradas en Europa la semana pasada no habrían sido posibles sin el cambio climático.

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El estudio preliminar reveló que este calor habría sido prácticamente imposible hace tan solo cinco décadas, y que hoy en día es 200 veces más probable de lo que habría sido hace 20 años.

1 / 22 | Temperaturas sofocantes: así se ve la ola de calor extremo que azota a Europa. Las principales olas de calor en el sur de Europa han elevado las temperaturas por encima de los 104 °F en países como Italia, España y Grecia. En la foto, un grupo lleva sombrillas mientras pasea por Roma. - Andrew Medichini 1 / 22 Temperaturas sofocantes: así se ve la ola de calor extremo que azota a Europa Las principales olas de calor en el sur de Europa han elevado las temperaturas por encima de los 104 °F en países como Italia, España y Grecia. En la foto, un grupo lleva sombrillas mientras pasea por Roma. Andrew Medichini Compartir

Francia registra un repunte en el número de fallecidos durante la ola de calor

Francia registró un repunte en el número de fallecimientos la semana pasada, incluido un fuerte aumento en los hogares particulares, sobre todo en la región de París, según informó el domingo la agencia nacional de salud pública.

El miércoles se registraron más de 1,200 fallecimientos, cuando Francia sufría las temperaturas más altas del verano, cifra que aumentó a más de 1,400 fallecimientos en cada uno de los dos días siguientes, según informó Salud Pública de Francia. En abril y mayo, antes de la ola de calor, la tasa de fallecimientos en Francia se situaba entre 900 y 1,000 al día.

La agencia concluyó que Francia registró un total de al menos 1,000 fallecimientos adicionales solo durante esos tres días, una estimación que, según advirtió, probablemente aumentará a medida que se recopilen más datos, incluidos los relativos a los fallecimientos en el domicilio.

Según la agencia, el aumento fue más acusado en las zonas bajo alertas rojas por calor extremo. Dichas alertas abarcaban aproximadamente tres cuartas partes del país en el momento álgido de la ola de calor. La agencia señaló que el 85 % de las muertes correspondían a personas de 65 años o más.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente, advierte la OMS

“Europa es el continente que se calienta más rápidamente en la Tierra, a un ritmo que duplica la media mundial”, afirmó el domingo en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “En estos momentos, 150 millones de personas viven en condiciones de calor extremo, han fallecido cientos de personas, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”.

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“Impulsada por el cambio climático y el calentamiento global, la ola de calor que solo ocurre una vez en una generación se está produciendo ahora casi todos los años”, afirmó Tedros, quien añadió que, desde el 21 de junio, se han registrado más de 1,300 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas en Europa.

“El estrés térmico se conoce a menudo como el ‘asesino silencioso’, y los hogares, los lugares de trabajo y los colegios europeos no se construyeron para soportar estas temperaturas, advirtió Tedros al instar a los países europeos a poner en marcha planes de acción. Afirmó que deberían centrarse en la preparación, la prevención y en reforzar las respuestas del sistema sanitario.

Un rayo cae sobre un parque temático sueco

En Suecia, varias personas resultaron heridas al ser alcanzadas por un rayo en un parque de atracciones, según informó la agencia de noticias sueca TT.

Tres adultos fueron trasladados al hospital, entre ellos una mujer con heridas graves, después de que un rayo cayera sobre el parque Tosselilla Sommarland, en Tomelilla, al sur del país.

En toda Europa, al calor extremo le han seguido fuertes tormentas eléctricas.

Dinamarca, que el sábado batió nuevos récords de temperatura, registró 1.156 rayos hasta el domingo por la mañana, según la cadena pública DR.

El calor provoca incendios forestales en bosques contaminados con munición de la Segunda Guerra Mundial

En Gohrischheide, al este de Alemania, se declaró un incendio en un extenso bosque que sigue contaminado con munición de la Segunda Guerra Mundial, lo que complicó aún más la labor de los bomberos.

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Del mismo modo, se estaba llevando a cabo una importante operación de extinción de incendios en el suroeste de Alemania, cerca de la localidad de Traisen, donde el calor provocó un incendio forestal en una zona en la que también había munición sin detonar. Los bomberos tuvieron que interrumpir temporalmente sus labores tras producirse varias explosiones, y se movilizó a una unidad de desactivación de artefactos explosivos para evaluar continuamente la situación, según informó la agencia de noticias alemana dpa. Unas 650 personas de Traisen tuvieron que abandonar sus hogares el domingo por la tarde debido a que el fuego seguía propagándose.

Los cuerpos de bomberos de las grandes ciudades se vieron desbordados al tener que enviar ambulancias a personas que sufrían dolencias relacionadas con el calor. En Berlín, el sábado se registraron 500 salidas adicionales de ambulancias, la mayoría de ellas relacionadas con el calor.

La policía de Berlín utiliza cañones de agua para refrescar a los vecinos y turistas

La policía de la capital alemana encontró una forma de ayudar tanto a los berlineses como a los turistas, que estaban pasando mucho calor. Instalaron dos enormes cañones de agua —que suelen utilizarse para dispersar a los manifestantes revoltosos— frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo de la ciudad y rociaron con agua fresca a la multitud, que lo acogió con vítores.

El calor también siguió causando daños en las infraestructuras del país: el firme de hormigón de innumerables autopistas se agrietó, y la empresa ferroviaria nacional Deutsche Bahn emitió un aviso durante el fin de semana para que se evitara cualquier viaje en tren que no fuera estrictamente necesario.

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Más de 600 pasajeros tuvieron que ser evacuados de un tren que se sobrecalentó en Brandeburgo después de que un árbol cayera sobre una línea eléctrica aérea durante una tormenta el sábado por la noche. El tren, que se dirigía de Hamburgo a Praga, se quedó sin energía. Los sistemas de aire acondicionado dejaron de funcionar y las puertas quedaron bloqueadas hasta que los servicios de emergencia las forzaron para abrirlas. Dos personas fueron hospitalizadas por problemas relacionados con el calor, según informó la agencia dpa.

En la ciudad de Leipzig, situada al este del país, no circularán tranvías hasta la madrugada del lunes debido a los daños causados por el calor en las vías y los cambios de vía. La Autoridad de Transporte Público de Leipzig ha informado de que las altas temperaturas han provocado que el sellador de las juntas entre el asfalto y el hormigón de los cambios de vía y las vías se haya derretido y se haya acumulado en numerosos puntos de la red de la ciudad.

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