Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de julio de 2026
88°Bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Centro Nacional de Huracanes monitorea onda tropical que está saliendo de la costa de África

El boletín de las 2:00 p.m. de la agencia federal indica que el fenómeno tiene un 10% de desarrollo en las próximas 24 horas

15 de julio de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Centro Nacional de Huracanes informó que monitorea una onda tropical con un 10% de probabilidad de desarrollo en las próximas 24 horas. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó, en su boletín de las 2:00 p.m. de este miércoles, que monitorea una onda tropical que ha mostrado signos de desarrollo en las pasadas 24 horas.

RELACIONADAS

“Las lluvias y tormentas asociadas a una onda tropical al sureste de las islas de Cabo Verde se han organizado mejor durante las últimas 24 horas”, señala el boletín.

“Es posible que se produzca un desarrollo menor en los próximos días, a medida que el sistema se desplace generalmente hacia el oeste-noroeste. Posteriormente, se espera que el sistema se traslade a un entorno que no favorecerá su desarrollo durante el fin de semana”, añade.

El NHC coloca al fenómeno con apenas un 10% de probabilidad de desarrollo tanto para las próximas 24 horas como para los próximos siete días.

Ian Colón, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), confirmó a El Nuevo Día que se monitorea la onda, pero que no se espera un desarrollo debido a las condiciones que secas en la región de Puerto Rico.

“Es un sistema que está observando el NHC, no está ‘desarrollándose’, sino que se está hablando de que tiene un potencial de desarrollo de 10% en los próximos siete días, que es lo más bajito después de cero”, explicó Colón vía telefónica.

“Está mostrando algunas señales de desarrollo, pero también el NHC indica que se mueve a un ambiente mucho más hostil para su desarrollo a medida que se sigue acercando a nuestra región”, añadió.

Colón indicó que el fenómeno estará en su punto más cercano a Puerto Rico a mediados de la semana que viene.

“Lo que si esperamos es que traiga lluvia, porque, las ondas que han salido cuando llegan a nuestra zona encuentran un área bastante seca y no apta para su desarrollo, y entendemos que eso pudiera ocurrir con esta también”, dijo.

Según el pronóstico del SNM para este miércoles, una masa de aire más seco continuará dominando las condiciones del tiempo y limitará la actividad de aguaceros sobre la isla.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaCentro Nacional de HuracanesÁfricaPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: