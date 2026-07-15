Centro Nacional de Huracanes monitorea onda tropical que está saliendo de la costa de África

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó, en su boletín de las 2:00 p.m. de este miércoles, que monitorea una onda tropical que ha mostrado signos de desarrollo en las pasadas 24 horas.

“Las lluvias y tormentas asociadas a una onda tropical al sureste de las islas de Cabo Verde se han organizado mejor durante las últimas 24 horas”, señala el boletín.

“Es posible que se produzca un desarrollo menor en los próximos días, a medida que el sistema se desplace generalmente hacia el oeste-noroeste. Posteriormente, se espera que el sistema se traslade a un entorno que no favorecerá su desarrollo durante el fin de semana”, añade.

El NHC coloca al fenómeno con apenas un 10% de probabilidad de desarrollo tanto para las próximas 24 horas como para los próximos siete días.

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Ian Colón, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), confirmó a El Nuevo Día que se monitorea la onda, pero que no se espera un desarrollo debido a las condiciones que secas en la región de Puerto Rico.

“Es un sistema que está observando el NHC, no está ‘desarrollándose’, sino que se está hablando de que tiene un potencial de desarrollo de 10% en los próximos siete días, que es lo más bajito después de cero”, explicó Colón vía telefónica.

“Está mostrando algunas señales de desarrollo, pero también el NHC indica que se mueve a un ambiente mucho más hostil para su desarrollo a medida que se sigue acercando a nuestra región”, añadió.

Colón indicó que el fenómeno estará en su punto más cercano a Puerto Rico a mediados de la semana que viene.

“Lo que si esperamos es que traiga lluvia, porque, las ondas que han salido cuando llegan a nuestra zona encuentran un área bastante seca y no apta para su desarrollo, y entendemos que eso pudiera ocurrir con esta también”, dijo.