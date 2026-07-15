Asesinan a hombre en residencial de Río Piedras
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía
15 de julio de 2026 - 6:07 PM
15 de julio de 2026 - 6:07 PM
La Policía investiga un asesinato reportado en la tarde de este miércoles frente al edificio 43 del residencial El Prado, en Río Piedras, confirmo la Oficina de Prensa de la Uniformada.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar y un herido de bala.
Al llegar, los agentes encontraron en el área del estacionamiento el cuerpo de un hombre, que todavía no ha sido identificado, que mostraba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo y que no tenía signos vitales.
El agente Miguel Sáez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se hará cargo de la investigación junto a la fiscal de turno, María Sofia Cruz Colón.
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