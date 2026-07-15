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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a hombre en residencial de Río Piedras

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía

15 de julio de 2026 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un asesinato se reportó en la tarde del miércoles en un residencial de Río Piedras. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga un asesinato reportado en la tarde de este miércoles frente al edificio 43 del residencial El Prado, en Río Piedras, confirmo la Oficina de Prensa de la Uniformada.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar y un herido de bala.

Al llegar, los agentes encontraron en el área del estacionamiento el cuerpo de un hombre, que todavía no ha sido identificado, que mostraba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo y que no tenía signos vitales.

El agente Miguel Sáez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se hará cargo de la investigación junto a la fiscal de turno, María Sofia Cruz Colón.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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