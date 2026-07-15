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Identifican cuerpo de hombre asesinado y parcialmente calcinado en Maunabo

Su cadáver, que mostraba varios impactos de bala, fue encontrado al lado de un vehículo quemado

15 de julio de 2026 - 4:35 PM

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El cuerpo parcialmete calcinado de Jean Carlos Lebrón, de 38 años, fue encontrado junto a un vehículo quemado el pasado 10 de julio en Maunabo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El hombre que fue encontrado baleado y parcialmente calcinado junto a un auto incendiado en una carretera de Maunabo el pasado viernes, 10 de julio, fue identificado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como Jean Carlos Lebrón, de 38 años, informó la Policía.

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Inicialmente, la Uniformada indicó que el día de los hechos se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 4:15 p.m. alertando sobre un auto en llamas en el kilómetro 9.6 de la carretera PR‑759, barrio Matuya de ese municipio.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron el vehículo incendiado y, a su lado, el cuerpo de un hombre con quemaduras parciales desde la cabeza hasta los hombros, además de varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

El hombre que fue encontrado baleado y parcialmente calcinado junto a un auto incendiado en una carretera de Maunabo el pasado viernes, 10 de julio, fue identificado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como Jean Carlos Lebrón, de 38 años.
El hombre que fue encontrado baleado y parcialmente calcinado junto a un auto incendiado en una carretera de Maunabo el pasado viernes, 10 de julio, fue identificado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como Jean Carlos Lebrón, de 38 años. (Suministrada)

Se informó que, según el récord policíaco, el occiso poseía historial previo por violaciones a la Ley de Armas, en 2020, y Agresión Grave, en 2021.

Previamente, el teniente Josué Vázquez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó a El Nuevo Día que se había recibido una confidencia con la posible identidad del hombre, que finalmente fue corroborada por el ICF.

Vázquez dijo en ese momento que, aunque el vehículo se encontraba totalmente calcinado se pudo identificar como un “modelo viejo” de una guagua Suzuki, modelo Grand Vitara, mientras que confirmó que en la escena se recuperaron varios casquillos de bala de diferentes calibres, lo que les sugiere, explicó, la presunción de que el hombre fue ejecutado en el lugar.

En principio, el informe preliminar indicaba que el cuerpo del hombre fue encontrado en el interior de un vehículo quemado, pero luego se aclaró que el cadáver se encontraba a un costado el auto.

“Los bomberos llegaron a extinguir el incendio cuando se percataron de que había un hombre calcinado a un lado del carro con heridas de bala. No lo hemos podido identificar todavía, pero es un hombre sumamente obeso, de unas 400 libras de peso”, explicó Vázquez en ese momento.

El oficial añadió que, de momento, no cuentan con un posible móvil.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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