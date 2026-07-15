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Exigen que se investigue asesinato de hombre en Río Piedras como posible crimen de odio

Egaldo José Oquendo Rodríguez fue asesinado el pasado 20 de junio cerca de la avenida 65 de Infantería

15 de julio de 2026 - 2:56 PM

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Emilio Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Iguales, comentó que sin bien en Chile no han ocurrido ataques masivos contra la comunidad LGBTI (lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual), sí persisten las agresiones y amenazas físicas y sicológicas en Chile y América Latina. (Archivo)
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió este miércoles que se investiguen todos los ángulos en el móvil del asesinato de un hombre de 27 años, residente en Toa Baja, en junio pasado, en Río Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, organización que agrupa a más de 50 entidades y líderes de esa comunidad, exigió este miércoles a las autoridades federales y estatales que se investigue todos los posibles ángulos en el móvil del asesinato de un hombre de 27 años, residente en Toa Baja, ocurrido en junio, en Río Piedras.

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La organización, a través de una comunicación escrita, pidió tanto a la Policía de Puerto Rico como al FBI que no descarten la posibilidad de que el asesinato de Egaldo José Oquendo Rodríguez, registrado el pasado 20 de junio a eso de las 2:00 a.m. en la calle José Abad, en Río Piedras, se trate de un crimen de odio.

“Por medio de la familia de Egaldo, nos acabamos de enterar de que era miembro de nuestra comunidad LGBTQ+”, lee la misiva, firmada por el activista y presidente de la organización, Pedro Julio Serrano. “Tal como dictan los protocolos de la Policía y del FBI, pedimos que se investiguen todos los ángulos, incluyendo el de odio y de violencia de género. Esperamos que cumplan con su deber y se haga justicia en este caso”.

Según el informe de la Policía, el cuerpo de Oquendo Rodríguez fue encontrado baleado dentro de una estructura abandonada en la urbanización Club Manor, en la zona de Sabana Llana Sur.

Piden que no se descarte la posibilidad de que el asesinato de Egaldo José Oquendo Rodríguez, registrado el pasado 20 de junio a eso de las 2:00 a.m. en la calle José Abad, en Río Piedras, se trate de un crimen de odio.
Piden que no se descarte la posibilidad de que el asesinato de Egaldo José Oquendo Rodríguez, registrado el pasado 20 de junio a eso de las 2:00 a.m. en la calle José Abad, en Río Piedras, se trate de un crimen de odio. (Suministrada)

“Uno de los problemas que tenemos con las autoridades es que casi nunca identifican a las personas LGBTQ+ en sus informes de incidencias. Casi todas las veces que asesinan a una persona LGBTQ+ es la propia comunidad o sus familias quienes la identifican. Esta es una pieza clave en la investigación para poder aclarar el caso y hacer justicia”, denunció Serrano.

De acuerdo con el informe, la Uniformada fue alertada luego de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibiera una llamada notificando sobre un “cuerpo de un hombre tirado en el pavimento”.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo dentro de una estructura abandonada. La víctima presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, los cuales se presume le ocasionaron la muerte.

Los investigadores indicaron que en la escena se levantaron dos casquillos de bala. Además, se indicó que el occiso contaba con expediente criminal por violencia de género y apropiación ilegal agravada.

La agente Edra Plaza, bajo la supervisión de la sargento Joanlee Rivera Ramos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Luis D. Valentín Córdova, trabajan la investigación.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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