Estados Unidos exigirá pruebas de testosterona a militares mayores de 30 años

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el personal militar de 30 años o más será sometido a pruebas para detectar deficiencia de testosterona como parte de sus chequeos médicos anuales.

“Está científicamente bien establecido que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona disminuyen de forma natural”, expresó Hegseth en un video publicado en la red social X, acompañado del mensaje “Departamento de Guerra de Alta T”.

“No se trata de una mejora artificial. Se trata de restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad y garantizar que los combatientes tengan la base biológica necesaria para afrontar la batalla”, sostuvo.

Hegseth indicó que cada militar decidirá si desea recibir el tratamiento recomendado en caso de que las pruebas detecten una deficiencia. Añadió que el personal menor de 30 años también podrá someterse al examen de manera voluntaria.

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The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Durante el anuncio, el jefe del Pentágono utilizó el término en inglés “warfighters” (“combatientes”) y no especificó si la medida también incluirá a las mujeres militares, cuyos niveles de testosterona también disminuyen con la edad.