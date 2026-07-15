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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas mujer acusada de herir con un cuchillo a su pareja en Carolina

Según la investigación, la imputada le provocó una herida en un brazo, presuntamente lo amenazó de muerte y también lo agredió con las manos

15 de julio de 2026 - 6:55 PM

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Ayla Nokomis González tiene 39 años y es residente de Carolina. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Annette Santiago, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra Ayla Nokomis González, de 39 años, acusada de agredir con un cuchillo a su pareja y amenazarlo de muerte.

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Según la investigación de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron a las 3:00 de la tarde del martes, cuando la imputada presuntamente hirió a la víctima en el brazo derecho, a la altura del tríceps, con un cuchillo. Además, alegadamente lo amenazó de muerte y lo agredió con las manos.

La Fiscalía formuló cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, así como por portación y uso de arma blanca, en violación a la Ley de Armas.

La jueza le impuso una fianza de $20,000, que la mujer no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para una fecha posterior.

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CarolinaViolencia de géneroBreaking NewsPuerto Rico
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