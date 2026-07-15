Tras las rejas mujer acusada de herir con un cuchillo a su pareja en Carolina
Según la investigación, la imputada le provocó una herida en un brazo, presuntamente lo amenazó de muerte y también lo agredió con las manos
15 de julio de 2026 - 6:55 PM
15 de julio de 2026 - 6:55 PM
La jueza Annette Santiago, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra Ayla Nokomis González, de 39 años, acusada de agredir con un cuchillo a su pareja y amenazarlo de muerte.
Según la investigación de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron a las 3:00 de la tarde del martes, cuando la imputada presuntamente hirió a la víctima en el brazo derecho, a la altura del tríceps, con un cuchillo. Además, alegadamente lo amenazó de muerte y lo agredió con las manos.
La Fiscalía formuló cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, así como por portación y uso de arma blanca, en violación a la Ley de Armas.
La jueza le impuso una fianza de $20,000, que la mujer no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón.
La vista preliminar fue señalada para una fecha posterior.
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