Tras las rejas mujer acusada de herir con un cuchillo a su pareja en Carolina

La jueza Annette Santiago, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra Ayla Nokomis González, de 39 años, acusada de agredir con un cuchillo a su pareja y amenazarlo de muerte.

Según la investigación de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron a las 3:00 de la tarde del martes, cuando la imputada presuntamente hirió a la víctima en el brazo derecho, a la altura del tríceps, con un cuchillo. Además, alegadamente lo amenazó de muerte y lo agredió con las manos.

La Fiscalía formuló cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, así como por portación y uso de arma blanca, en violación a la Ley de Armas.

La jueza le impuso una fianza de $20,000, que la mujer no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón.