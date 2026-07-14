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Otra jornada calurosa y brumosa por la presencia de polvo del Sahara sobre Puerto Rico

Las concentraciones del particulado podrían disminuir el jueves, aunque se espera que vuelvan a aumentar el viernes

14 de julio de 2026 - 7:49 AM

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Bajo estas condiciones, la actividad de lluvia permanecerá muy limitada. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las altas temperaturas volverán a dominar este martes en Puerto Rico, donde una advertencia de calor estará vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para sectores costeros y urbanos, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó que este patrón caluroso se mantendrá, al menos, hasta el miércoles, mientras concentraciones de moderadas a altas de polvo del Sahara continuarán afectando la región.

“Está un poco más denso”, señaló Novoa sobre el particulado, al recomendar que las personas asmáticas o sensibles al polvo sigan las indicaciones de sus médicos y tomen las precauciones necesarias.

Las concentraciones podrían disminuir el jueves, aunque se espera que vuelvan a aumentar el viernes.

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Bajo estas condiciones, la actividad de lluvia permanecerá muy limitada. De desarrollarse algún aguacero, sería durante horas de la tarde sobre sectores del oeste de Puerto Rico, de forma aislada.

Novoa agregó que el ambiente cálido, seco y ventoso también favorecerá un riesgo elevado de incendios forestales durante la tarde en varias zonas de la isla, con condiciones propicias para que cualquier fuego pueda propagarse con mayor facilidad.

Ante el calor, la meteoróloga recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera, buscar áreas con sombra o lugares frescos y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

También exhortó a nunca dejar niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados y a estar pendientes de familiares, vecinos y personas más vulnerables.

En cuanto a las condiciones marítimas, sostuvo que prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra.

Además, el mar se mantendrá picado, lo que podría complicar la navegación, particularmente para embarcaciones pequeñas.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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