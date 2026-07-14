Otra jornada calurosa y brumosa por la presencia de polvo del Sahara sobre Puerto Rico
Las concentraciones del particulado podrían disminuir el jueves, aunque se espera que vuelvan a aumentar el viernes
14 de julio de 2026 - 7:49 AM
14 de julio de 2026 - 7:49 AM
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Las altas temperaturas volverán a dominar este martes en Puerto Rico, donde una advertencia de calor estará vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para sectores costeros y urbanos, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
La meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó que este patrón caluroso se mantendrá, al menos, hasta el miércoles, mientras concentraciones de moderadas a altas de polvo del Sahara continuarán afectando la región.
“Está un poco más denso”, señaló Novoa sobre el particulado, al recomendar que las personas asmáticas o sensibles al polvo sigan las indicaciones de sus médicos y tomen las precauciones necesarias.
Las concentraciones podrían disminuir el jueves, aunque se espera que vuelvan a aumentar el viernes.
Bajo estas condiciones, la actividad de lluvia permanecerá muy limitada. De desarrollarse algún aguacero, sería durante horas de la tarde sobre sectores del oeste de Puerto Rico, de forma aislada.
Novoa agregó que el ambiente cálido, seco y ventoso también favorecerá un riesgo elevado de incendios forestales durante la tarde en varias zonas de la isla, con condiciones propicias para que cualquier fuego pueda propagarse con mayor facilidad.
Ante el calor, la meteoróloga recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera, buscar áreas con sombra o lugares frescos y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.
También exhortó a nunca dejar niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados y a estar pendientes de familiares, vecinos y personas más vulnerables.
En cuanto a las condiciones marítimas, sostuvo que prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra.
Además, el mar se mantendrá picado, lo que podría complicar la navegación, particularmente para embarcaciones pequeñas.
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