Donald Trump dará un mensaje a la nación en medio de la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofrecerá un mensaje a la nación este jueves por la noche, en medio de la escalada de las hostilidades con Irán.

“El presidente Trump se dirigirá a la nación este lunes a las 9:00 p.m., hora del este (9:00 p.m. también en Puerto Rico). ¡Gracias por su atención!”, escribió en su red Truth Social.

Trump no ofreció detalles sobre el contenido del mensaje, que se produce luego de que anunciara este mismo lunes que Estados Unidos restablecerá el bloqueo marítimo a buques iraníes en el estrecho de Ormuz.

El mandatario también informó que Washington impondrá un cargo de 20% como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por esta vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo.

Estas medidas llegan luego de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques desde la semana pasada en el golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.